Jueves, 12 de noviembre 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

PAPA PERÚ

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Lima - El papa León XIV encabeza una vigilia de oración con los jóvenes y universitarios de Perú, en su segundo día de visita oficial en el país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad. Estadio Monumental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Mientras León XIV pronunciaba sus primeras palabras como papa frente a la plaza San Pedro de Chiclayo (Perú), tras las cortinas púrpuras del balcón se ocultaba un tímido peruano, Edgard Rimaycuna, el secretario personal de Robert Prevost desde que era obispo de Chiclayo y que ahora vuelve a su tierra como asesor del sumo pontífice. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- El papa León XIV se reencuentra en Luis con los obispos de Perú con los que trabajó en conjunto durante su larga vida pastoral en el país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú - Los enviados de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegan a Moscú para reunirse con el presidente Vladímir Putin después de las negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE.UU. celebradas el martes y el miércoles en Abu Dabi.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El Parlamento Europeo celebra un debate en Bruselas con la Comisión Europea y el Consejo sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. (Texto)

- La Comunidad Política Europea (CPE), un foro de cooperación que reúne a casi todos los países del continente europeo, centrará su reunión de hoy en Dublín en Ucrania y en la manera de reforzar la seguridad y la defensa en Europa, en particular frente a los ataques híbridos. (Texto) (Foto)

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ESPAÑA VIVIENDA

Madrid - La Diputación Permanente del Congreso español debate y vota los decretos de vivienda rechazados hace unas semanas, una decisión que provocó el adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

(Texto)

LATIN GRAMMY

Las Vegas - La Academia Latina de la Grabación desvela a los ganadores de la 25 edición de los Latin Grammy, el reconocimiento más grande de la industria musical latina e hispana, con Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y Ca7riel y Paco Amoroso, empatados a siete nominaciones.

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- La gala comienza a las 17:00 hora local (1:00 GMT del 13 de noviembre)

GUATEMALA NOBEL

Ciudad de Guatemala - Los restos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias llegan a Guatemala procedentes de París para recibir homenajes de Estado, que concluyen con su inhumación en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital del país centroamericano.

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ADEMÁS

COP31 CLIMA | Antalya (Turquía) - La cuarta jornada de la cumbre climática COP31, dedicada al tema de las ciudades resilientes y el medio ambiente urbano, acoge la segunda parte del encuentro de líderes, con la intervención de dirigentes de 25 naciones, varias de ellas isleñas del Pacífico, pero también productores de petróleo como Venezuela, Libia y Argelia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Las ciudades generan un 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, según datos de ONU-Habitat, por lo que la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya (Turquía), ha colocado en el centro del debate la necesidad de convertirlas en lugares más sostenibles y resilientes. (Texto)

ECUADOR ELECCIONES | Quito - La campaña electoral para los comicios locales del 29 de noviembre arranca hoy con la participación directa del presidente Daniel Noboa, en una contienda en la que el oficialismo busca arrebatar al correísmo, principal fuerza de oposición, el control de las ciudades más pobladas del país, entre ellas Quito y Guayaquil. (Texto)

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MÉXICO ESPAÑA | Ciudad de México - El freno judicial al voto de descendientes de emigrantes españoles nacionalizados bajo la conocida como "ley de nietos" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha desatado una controversia a las puertas del consulado de España en Ciudad de México, donde algunos afectados denuncian sentirse “ciudadanos de segunda”, mientras otros defienden limitar el sufragio a quienes residen o tributan en el país europeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA CINE | Bogotá - El largometraje colombiano Alix llega a los cines con una original propuesta en la que se reinterpreta el clásico de Alicia en el país de las maravillas en el contexto de los conflictos armados que sufre el país suramericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

COREA KPOP | Seúl.- El grupo surcoreano de K-pop Stray Kids ofrece un encuentro con medios internacionales en Seúl para hablar sobre su gira mundial de 2027, que incluirá conciertos en estadios de América del Norte y Europa, entre ellos España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

HAITÍ CRISIS | Jimaní (República Dominicana) - Una verja en construcción a lo largo de la frontera y una creciente presencia militar recuerdan en las calles de la ciudad de Jimaní que República Dominicana no es inmune a la crisis que vive el vecino Haití, un país agobiado por la violencia de las bandas armadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EGIPTO CULTURA (Crónica) | El Arish (Egipto) - En un taller de El Arish, en el norte del Sinaí, Ghalia Suliman da las primeras puntadas a un vestido que tardará seis meses en terminar, una estampa cotidiana para más de 20.000 mujeres de este territorio egipcio que encuentran en el bordado tradicional su principal seña de identidad y sustento económico. Por Ali Mustafa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30h GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en octubre.

14:30h GMT.- Lima.- PAPA PERÚ.- El papa León XIV se reencuentra con los obispos de Perú con los que trabajó en conjunto durante su larga vida pastoral en el país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad. Palacio Arzobispal de Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h GMT.- Naciones Unidas.- ONU YEMEN.- El Consejo de Seguridad de la ONU votará este jueves la renovación del régimen de sanciones impuesto a Yemen, que contempla un embargo selectivo de armas, la congelación de activos y prohibiciones de viaje contra personas y entidades designadas.

15:00h GMT.- Naciones Unidas.- ONU REPÚBLICA CENTROAFRICANA.- El Consejo de Seguridad de la ONU votará este jueves la renovación del mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA).

15:00h GMT.- Naciones Unidas.- ONU SUDÁN.- El Consejo de Seguridad de la ONU votará este jueves la renovación del mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), desplegada en la disputada región fronteriza entre Sudán y Sudán del Sur.

16:00h GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO TURISMO.- El Instituto de Estadística de México revela la Encuesta de Viajeros Internacionales de septiembre (Texto)

16:00h GMT.- Guayaquil.- ECUADOR EEUU.- La Armada de Ecuador incorpora a su flota la lancha guardacostas 'Isla Puná', donada por el Gobierno de Estados Unidos, para fortalecer la vigilancia y el control marítimo frente al crimen organizado. (Texto)

16:30h GMT.- Lima.- PAPA PERÚ.- El papa León XIV lidera un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, durante el segundo día de su visita oficial a Perú, el país que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad. Plaza de Armas (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA NOBEL.- Ciudad de Guatemala - Los restos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias arriban a Guatemala procedentes de París para recibir homenajes de Estado, los cuales concluyen con su inhumación en el Centro Cultural que lleva su nombre en la capital del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica los datos del índice de precios al consumidor (IPC) correspondientes a octubre, luego de que en septiembre la inflación se situara en el 33,4 % interanual, mostrando una mínima desaceleración. (Texto)

19:00h GMT.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- La American Classical Orchestra apuesta por redescubrir la música clásica desde sus sonidos originales y acercar a nuevos públicos las obras de Beethoven y otros compositores del siglo XIX con instrumentos de época, en una nueva temporada de conciertos en Nueva York. (Texto) (Foto)

20:00h GMT.- Lima.- PAPA PERÚ.- La Red de Sobrevivientes de Perú, un grupo de denunciantes de abusos dentro de la Iglesia peruana, realizan un plantón en defensa de las víctimas, durante la visita del papa León XIV al país. Cuadra 7 de la Av. Salaverry (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h GMT.- Bogotá.- ECOPETROL RESULTADOS.- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la mayor empresa del país, presenta los resultados del tercer trimestre, los primeros con el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y con la nueva junta directiva, moldeada a su gusto. (Texto)

21:30h GMT.- Lima.- HISPANOAMÉRICA HISTORIA.- Comienza el segundo Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, que reúne a representantes de diecisiete de las academias de la historia de los países hispanoamericanos con el propósito de establecer un espacio permanente de relación, reflexión y diálogo, que deberá concretarse en la puesta en marcha de Asociación de Academias Hispanoamericanas de la Historia Capilla de Loreto del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Parque Universitario

23:00 GMT.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA.- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) recibe el Premio Internacional Justicia y Prensa, otorgado por el Poder Judicial de República Dominicana y la Escuela Nacional de la Judicatura. Gran Salón del JW Marriott Hotel Santo Domingo (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU PENA DE MUERTE.- Estados Unidos tiene previstas dos ejecuciones este jueves, una en el estado de Texas contra el preso John Rubio, condenado por la muerte de tres menores en 2003, y contra James Pavatt, en Oklahoma, acusado del asesinato de un ejecutivo publicitario en 2001. (Texto)

Asunción - PARAGUAY CRISIS - Muchas figuras públicas de Paraguay, como modelos, influenciadores o personalidades de la TV, también resultaron afectadas por la caída de Ueno bank, y hoy ven parte de su patrimonio en el aire por cuenta de la intervención por problemas de solvencia de la popular entidad. (Texto)

San Juan.- PUERTO RICO CINE.- La película puertorriqueña Raíces llega este jueves a la gran pantalla con un elenco de actores y actrices de Puerto Rico y España como Miquel Fernández, Ana Torrent y Mari Carmen Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO ECONOMÍA.- La Secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, visitó este jueves Puerto Rico, con motivo del XXIX Foro Estados Unidos–España, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en San Juan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BTG PACTUAL RESULTADOS.- El brasileño BTG Pactual, el mayor banco de inversiones de América Latina, divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Miami.- EEUU MEDIOAMBIENTE.- Las autoridades de Florida hunden en el golfo de México el histórico transatlántico SS United States, de más de 300 metros de eslora y que en su época fue el barco más rápido de su clase, para crear el arrecife artificial más grande del mundo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- NUBANK RESULTADOS.- Nubank, con operaciones en Brasil, México, Colombia y Estados Unidos, divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026, después de haber logrado un aumento del 49 % en sus beneficios en el segundo trimestre. (Texto)

Buenos Aires.- AUTOMOVILISMO ARGENTINA.- El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, explica en una rueda de prensa la evolución de las obras del autódromo de esta capital, que acogerá en 2027 un Gran Premio de Moto GP y que aspira a celebrar en sus pistas el regreso de la Fórmula 1 a Argentina . (Texto)

Sao Paulo.- MBRF RESULTADOS.- La empresa cárnica brasileña MBRF divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- NATURA RESULTADOS.- El fabricante brasileño de cosméticos Natura divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Lima.- PERÚ TIPOS.- El Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) actualiza los tipos de interés de referencia. (Texto)

Europa

06:00h GMT.- Múnich.- ALLIANZ RESULTADOS.- Allianz publica los resultados del tercer trimestre.

06:00h GMT.- Darmstadt.- MERCK RESULTADOS.- La empresa farmacéutica y de biotecnología Merck presenta los resultados del tercer trimestre.

06:00h GMT.- Múnich.- SIEMENS RESULTADOS.- Siemens presenta los resultados del cuarto trimestre de su año fiscal 2026, que comenzó en octubre de 2025.

07:00h GMT.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido correspondiente al tercer trimestre del año -julio a septiembre-, después de que creciera el 0,5 % en el segundo trimestre frente a los tres meses anteriores. (Texto)

08:00h GMT.- Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- El Parlamento Europeo celebra un debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania.

09:00h GMT.- París.- FRANCIA SUBASTA.- La casa Aguttes subastará el 26 de noviembre en París el manuscrito original del filme del oeste 'Hasta que llegó su hora' (1968), del italiano Sergio Leone (1929-1989), un texto de 420 páginas estimado entre los 20.000 y 30.000 euros y dedicado al compositor y cineasta francés Alan Simon. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su boletín económico.

09:30h GMT.- Bruselas.- UE GOOGLE.- Una abogada general del TJUE presenta sus conclusiones sobre el recurso de casación de la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General que anuló la multa de 1.494 millones de euros impuesta a Google por su servicio AdSense for Search.

09:30h GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank, el banco central de Alemania, presenta el Informe de estabilidad financiera.

13:30h GMT.- Ginebra.- ARMAS AUTÓNOMAS.- Representantes y expertos de la sociedad civil exponen ante la prensa la urgencia de que las armas autónomas letales sean controladas por humanos, de cara a la conferencia que se abre el día 16 sobre la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner llegan a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antalya.- TURQUÍA COP31.- Nueva sesión de la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (Texto)

Lisboa.- WEB SUMMIT MUJER.- La brecha de género y el papel de las emprendedoras en el sector tecnológico centran la jornada de hoy en la Web Summit. En 2025, el 40 % de las 'startups' participantes fueron fundadas por mujeres y el 55 % de las encuestadas cree que el sector no hace lo suficiente para combatir la desigualdad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- UE DROGAS.- La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA) presenta hoy los resultados de su primera encuesta sobre drogas. El sondeo recoge respuestas de 95.883 personas mayores de 15 años de 35 países europeos y aborda la percepción del consumo y el tráfico, los riesgos para la salud y la seguridad y las actitudes ante la regulación, la prevención y el tratamiento. (Texto)

Bruselas.- UE ESPAÑA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia en el recurso de casación interpuesto por la Comisión Europea contra un fallo del Tribunal General que dio la razón a España sobre una corrección financiera de 9,9 millones de euros aplicada por Bruselas a los fondos agrícolas (FEAGA y Feader) en Castilla y León.

Ginebra.- SALUD TUBERCULOSIS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica su informe anual sobre la tuberculosis, una de las enfermedades que causa más fallecidos a nivel global. (Texto)

París.- OCDE MIGRACIONES.- La OCDE publica su informe anual de tendencias de las migraciones internacionales con análisis de la integración de los inmigrantes y los desarrollos políticos en los países miembros.

Bruselas.- KBC RESULTADOS.- El banco belga KBC presenta sus resultados del tercer trimestre del año.

Oriente Medio

El Arish.- EGIPTO CULTURA.- En un taller de El Arish, en el norte del Sinaí, Ghalia Suliman da las primeras puntadas a un vestido que tardará seis meses en terminar, una estampa cotidiana para más de 20.000 mujeres de este territorio egipcio que encuentran en el bordado tradicional su principal seña de identidad y sustento económico. Por Ali Mustafa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lilongüe (Sudán).- SUDÁN GUERRA.- Empieza el juicio del exjefe del Ejército de Malaui, el general Paul Velentino Phiri, detenido el pasado octubre tras ser acusado de tráfico de armas con destino a Sudán.

África

10:00h GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África informa en una rueda de prensa virtual de la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que este domingo cumple seis meses. (Texto)

13:00h GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África, agencia de salud pública de la Unión Africana) informan en su rueda de prensa virtual semanal de la evolución del brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que este domingo cumple seis meses. (Texto)

Nairobi.- ÁFRICA SALUD.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) clausura en Nairobi el Primer Foro de Datos de Salud de África, que ha reunido desde el martes a responsables gubernamentales, expertos y agencias para abordar las carencias que afrontan los sistemas de información sanitaria del continente y buscar soluciones que permitan mejorar los servicios de salud.

Asia

06:00h GMT.- Nuevo Taipéi.- FOXCONN RESULTADOS.- Foxconn, el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, publica sus resultados financieros del tercer trimestre, en medio de la creciente demanda global de servidores para inteligencia artificial. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR ESTAMPIDA.- La empresa estadounidense Activision, distribuidora del videojuego 'Call of Duty: Modern Warfare 4', tiene previsto retirar este jueves las imágenes reales de la tragedia de Halloween de 2022 en Seúl mediante una actualización del juego, después de las denuncias de familiares de las víctimas y organizaciones civiles surcoreanas. (Texto)

Naipyidó.- BIRMANIA TAILANDIA.- El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, visita Birmania para reunirse con el jefe de la diplomacia del gobierno militar, Tin Maung Swe, en un momento de creciente tensión a lo largo de la frontera compartida entre ambos países por los recientes combates entre el Ejército birmano y una guerrilla de una minoría étnica.

Pekín.- CHINA CUBA.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, continúa su visita en China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico y energético impuesto por Washington contra La Habana.

Pekín.- CHINA HISTORIA.- Se conmemora en China el 160.º aniversario del nacimiento de Sun Yat-sen, considerado precursor de la revolución que puso fin al sistema imperial chino a comienzos del siglo XX.

Tokio.- JAPÓN SOFTBANK.- El anuncio de SoftBank de que registró pérdidas por valor de 4.330 millones de euros en su primer semestre fiscal, sus primeros números rojos en casi dos años, es un reflejo de la "volatilidad y crecimiento" del sector de la inteligencia artificial (IA), en el que la firma japonesa ha centrado sus últimas inversiones, pero no dice mucho sobre el rumbo que tomará el mercado, según analistas consultados por EFE. (Texto)

Manila.- FILIPINAS ESLOVAQUIA.- El ministro eslovaco de Exteriores, Juraj Blanár, viaja a Filipinas del 12 al 15 de noviembre, la primera visita de un canciller eslovaco al país desde 2015, para inaugurar la embajada en Manila, firmar la adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN y reunirse con su homóloga filipina, Theresa Lazaro.

Seúl.- COREA KPOP.- El grupo surcoreano de K-pop Stray Kids ofrece un encuentro con medios internacionales en Seúl para hablar sobre su gira mundial de 2027, que incluirá conciertos en estadios de América del Norte y Europa, entre ellos España. (Texto) (Foto) (Vídeo)Redacción EFE Internacional

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