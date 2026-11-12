Eisenkot exige a Netanyahu que no emprenda "maniobras peligrosas" ni ponga en riesgo la seguridad nacional

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El candidato designado para formar el nuevo Gobierno de Israel, Gadi Eisenkot, ha enviado una carta formal al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, en la que le exige la máxima "cautela y responsabilidad" y le advierte contra la adopción de decisiones de seguridad o el despliegue de las Fuerzas Armadas impulsados por "intereses ajenos" o políticos en pleno proceso de transición.

En la misiva, remitida este miércoles con el lema 'Seguridad y obligaciones nacionales en este momento', Eisenkot recuerda a Netanyahu que ejerce como jefe de Gobierno interino "sin contar con la confianza de la Knesset", tras recabar únicamente el respaldo de 46 parlamentarios en las consultas presenciales frente a los 67 apoyos que ha reunido su candidatura.

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"El despliegue de las fuerzas de seguridad en ausencia de una amenaza directa, inmediata y urgente podría tener consecuencias devastadoras para la democracia israelí y para la confianza del público en las instituciones", ha advertido el exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí y líder del partido Yashar.

Eisenkot ha instado a Netanyahu a "ejercer la moderación" y frenar "maniobras peligrosas" que tengan como objetivo entorpecer la conformación de un nuevo gabinete. Asimismo, ha pedido al mandatario en funciones que no sitúe a las cúpulas del estamento militar y de inteligencia en un "conflicto legal" entre el cumplimiento de las órdenes que reciben y el deber de velar por la seguridad del Estado.

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El cruce de reproches entre ambos dirigentes se produce días después de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, encomendara formalmente a Eisenkot la tarea de construir una mayoría parlamentaria tras las elecciones del 27 de octubre. Pese al encargo presidencial, Netanyahu insiste en encabezar un "gobierno de unidad" liderado por su partido, el Likud, apelando al respaldo de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha.