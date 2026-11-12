El papa pide a las autoridades peruanas "cultivar la honestidad y la rectitud"

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Lima, 11 nov EFE).- El papa León XIV alentó este miércoles a las autoridades peruanas "a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro", en el discurso que pronunció en el Teatro Nacional de Lima ante las autoridades peruanas y también la presidenta, Keiko Fujimori,

El papa destacó que estas son "cualidades que sostienen la confianza entre las personas y dan solidez a la vida de las instituciones" después de reunirse con la mandataria en el palacio presidencial..

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Recordó que Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes"

Y ante ello, aunque sin citar ninguno, subrayó que "los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto".

"La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país", señaló.

Perú vivió hace unos meses su noveno cambio de presidente en diez años con la investidura de la nueva presidenta, Keiko Fujimori tras haber ganado las elecciones presidenciales de manera muy ajustada, por una diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta.

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La hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es la primera mujer en ser elegida jefa del Estado de Perú, un hito con el que busca acabar con la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década, en una espiral de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con los votos del fujimorismo.

A diferencia de sus predecesores, Fujimori cuenta en principio con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar todo su mandato. EFE

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