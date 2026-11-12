Euclid captura la luz de más de 1.000 millones de objetos y sienta las bases para su mapa 3D del universo jamás creado

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La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea ha publicado su primer lote importante de datos. Con esta publicación, que captura la luz de más de 1.000 millones de objetos y cubre un área del cielo equivalente a 9.500 lunas llenas, el explorador del universo oscuro de la ESA sienta las bases para su mapa 3D del cosmos más grande jamás creado.

La nueva publicación de datos, denominada DR1-Foundation, comprende aproximadamente 13 meses de observaciones y marca la primera publicación importante de datos de la misión desde el lanzamiento del telescopio espacial a mediados de 2023. Por primera vez, proporciona a los científicos las piezas del rompecabezas que necesitan para comenzar a construir un mapa 3D detallado del cosmos, crucial para resolver los numerosos misterios del universo oscuro (incluida la energía oscura, la materia oscura y la red cósmica).

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Los datos se complementan con espectros e imágenes, incluyendo grandes mosaicos del cielo. "Esto es mucho más que bellas imágenes; hoy marca un hito científico en nuestro estudio del cosmos", ha afirmado la directora científica de la ESA, la profesora Carole Mundell.

"Esta importante publicación de datos de Euclid representa el mayor estudio espacial de este tipo, sentando las bases para futuros descubrimientos en un nuevo paradigma de la astronomía y demostrando la excelencia de la tecnología, la ciencia y la colaboración internacional europeas", ha señalado.

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Esta publicación es la primera en demostrar las capacidades de Euclid como explorador del cielo. Su amplitud, sus mosaicos panorámicos y su amplia cobertura del cielo en luz visible e infrarroja cercana permiten una gran variedad de nuevos descubrimientos científicos.

DR1-Foundation revela un número sin precedentes de objetos cósmicos e incluye: Más de 900 millones de galaxias; alrededor de 15.000 candidatos a lentes gravitacionales fuertes; más de 60 millones de candidatos a cuásares, los brillantes núcleos de galaxias distantes; los espectros de más de 160 millones de fuentes; y resultados del sondeo Euclid Wide Survey de 1900 grados cuadrados de cielo: un total de 1,7 millones de GB de datos.

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"Esto supone un cambio de escala con respecto a las publicaciones anteriores de Euclid, que incluían unos pocos días de observaciones en un área de aproximadamente 60 grados cuadrados del cielo. Ahora publicamos más de un año de datos que cubren un área significativamente mayor. Esto abre la puerta a descubrimientos científicos revolucionarios", ha explicado Valeria Pettorino, científica de la ESA.

UNA MÁQUINA PARA DESCUBRIR OBJETOS RAROS

En el espacio, por encima de la atmósfera terrestre, que distorsiona las imágenes y atenúa la luz, Euclid puede realizar estudios profundos y extensos del cielo de una manera que los telescopios terrestres no pueden.

Como resultado, esta publicación de datos proporciona muchísimos más objetos cósmicos que cualquier estudio anterior, ampliando los límites de detección de objetos raros y distantes. Entre ellos se incluyen lentes gravitacionales potentes y cúmulos de galaxias; encontrará más información sobre cada uno en la sección de antecedentes a continuación.

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Las lentes gravitacionales fuertes que busca Euclid son extremadamente raras y se forman cuando la luz que viaja hacia nosotros desde galaxias distantes se distorsiona significativamente por una galaxia cercana. Esta publicación contiene el catálogo de lentes gravitacionales fuertes más grande jamás creado, mayor que todos los catálogos anteriores juntos.

"El efecto de lente gravitacional fuerte nos brinda una perspectiva única del universo oscuro, permitiéndonos 'pesar' galaxias individuales, incluyendo su materia oscura invisible, y explorar cómo se expande el universo", ha afirmado Natalie Lines, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido) y miembro del Consorcio Euclid.

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Lines ha recordado que hace más de diez años pronosticaron que Euclid "revolucionaría el campo del descubrimiento de lentes gravitacionales fuertes". "Ese día finalmente ha llegado", ha celebrado.

"Euclid no solo observa el pasado remoto, sino que abarca vastas regiones del cielo. Esto nos brinda una visión sin precedentes de grandes muestras de antiguos cúmulos de galaxias que antes eran inaccesibles. Los exploraremos en los próximos meses para comprender cómo crecieron estos gigantes y descifrar lo que revelan sobre el universo oscuro", ha añadido Barbara Sartoris, miembro del Consorcio Euclid y del laboratorio JL Lagrange en Niza, Francia.

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Con este lanzamiento, Euclid comienza a revelar el cosmos oscuro. Los científicos pueden analizar el conjunto de datos para determinar las distancias a galaxias individuales y ubicarlas en la estructura tridimensional del Universo, conectándolas con la vasta e invisible red cósmica.

Esta medición y mapeo de distancias se realiza mediante espectroscopia, dividiendo la luz de las galaxias en 'arcoíris' que nos informan sobre su distancia (y, en el caso de las más brillantes, también sobre su origen y composición).

Aunque enorme, el conjunto de datos solo cubre alrededor del 14% de la superficie total del cielo que Euclid explorará. La primera publicación completa de datos, que se lanzará a mediados de 2027, se basará en la publicada hoy y añadirá piezas cruciales al rompecabezas cósmico, incluyendo observaciones de lentes gravitacionales débiles para complementar las fuertes, y cálculos sobre cómo encajan las galaxias y los cúmulos de galaxias en la red cósmica.

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"DR1-Foundation incluye datos brutos, imágenes calibradas, catálogos y espectros de una vasta área del cielo, con estadísticas suficientes para descubrir incluso objetos raros. Se utilizará para cartografiar la estructura a gran escala del Universo con un detalle sin precedentes. Aún queda mucho por descubrir", concluye Valeria.