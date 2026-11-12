Tallin y Helsinki dicen que buque de guerra ruso ha sido alcanzado en golfo de Finlandia

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Riva, 12 nov (EFE).- Un pequeño buque de guerra ruso equipado con misiles sufrió daños el martes en el golfo de Finlandia, según informaron el ministro de Defensa de Estonia, Martin Herem, y un alto funcionario finlandés a los medios públicos estonio y finlandés ERR y Yle, respectivamente.

"Aproximadamente a las 05.30 hora local (04.30 GMT) se produjo una explosión a bordo de un buque de la Flota rusa del mar Báltico en el golfo de Finlandia. Posteriormente se observó humo que salía del barco, que puso rumbo de regreso a San Petersburgo", declaró Herem.

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"Todo lo que sabemos además de esto es que los ucranianos han afirmado haber atacado el buque", añadió el ministro.

El incidente con el buque de guerra ruso tuvo lugar cerca de la isla rusa de Gogland, en el golfo de Finlandia, durante un importante ataque con drones ucranianos contra instalaciones portuarias rusas en la zona de San Petersburgo durante la noche del martes al miércoles.

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Entre los objetivos se encontraba el puerto de Ust-Luga, dedicado al petróleo y sus derivados, donde los incendios provocados por el ataque podían observarse desde el este de Estonia.

Gogland (conocida como Suursaari en finés) está situada a unos 40 kilómetros al sur de Finlandia y a 55 kilómetros al norte de Estonia.

La radiotelevisión pública finlandesa Yle, citando a un alto funcionario finlandés, también informó de que se había detectado un ataque contra un buque de guerra ruso.

En Ucrania, el medio United24 informó de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) alcanzó con un dron una pequeña corbeta lanzamisiles rusa de la clase Buyan-M, denominada "Naro-Fominsk", como parte de una operación especial.

Según Yle, la corbeta alcanzada estaba equipada con lanzadores de misiles de crucero Kalibr.

La operación con drones contra Ust-Luga también provocó que varios aparatos penetraran en el espacio aéreo de los países bálticos.

Los cazas de la OTAN fueron movilizados e intentaron sin éxito derribar uno de los drones sobre Lituania.

Durante la operación, un misil aire-aire cayó cerca de la localidad de Biržai, en el norte de Lituania, próxima a la frontera con Letonia.

Las incursiones de drones activaron las alarmas a través de las redes de telefonía móvil en amplias zonas de Lituania, Letonia y Estonia. EFE