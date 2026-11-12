La peruana De Ferrari lleva a Madrid una obra sobre el fanatismo de ayer que pervive hoy

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Madrid, 12 nov (EFE).- La dramaturga peruana Chela de Ferrari dirige en Madrid su obra 'Magda', una historia sobre la esposa del dirigente nazi Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, y su fanatismo, que "también vive hoy".

Ella se suicidó junto a su esposo en el búnker de Berlín en el que se escondían tras la caída del nazismo y donde mataron a sus seis hijos, "aunque, por cuestiones dramáticas, en 'Magda' es ella quien toma la decisión" de quitarse la vida, explicó este jueves De Ferrari en la presentación.

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"Había sido madre por tercera vez y sentí que esos niños eran también los míos", dijo la directora, que escribió el texto con el también peruano Luis Alberto León.

Así, comenzó a preguntarse qué sucede para que una persona pueda ejecutar un crimen así, qué tipo de fanatismo y de miedo se apoderan de ella.

De Ferrari no contempló en ningún momento trabajar con niños reales, pues no le resultaba cómodo por ser una historia tan dura como esta, y surgió la idea de utilizar títeres que fueran manejados por actores migrantes que la protagonista no ve, pero dan vida a los hijos.

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Los migrantes "son su mayor pesadilla" porque la Magda de la obra vive en 1945 y "también hoy". Por ello, los autores ponen en su boca discursos contemporáneos "tan absurdos como cuando (el presidente Donald) Trump dijo que los migrantes de Estados Unidos se comían a las mascotas".

"Me preocupa cada vez más el resurgimiento de extrema derecha con escasa vocación democrática. Magda podría conectar con los temores que hoy, instrumentalizados por esa extrema derecha o por grupos religiosos y las consecuencias que traen esos miedos", argumenta De Ferrari.

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Magda siente que el mundo que daba sentido a su vida, sus códigos culturales, su idea de familia, de belleza y de orden, está colapsando: "Es una persona movida por el miedo".

La obra, interpretada por Mirela Malic, se estrena este viernes en el Teatro María Guerrero de la capital de España. EFE

(foto)