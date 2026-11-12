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Irlanda pide una voz "clara y coherente" de la UE en las conversaciones de paz sobre Ucrania

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El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha defendido este jueves la necesidad de que la Unión Europea cuente con un liderazgo "claro y coherente" en el marco de las conversaciones de paz para Ucrania, más allá de decidir si debe expresarse por la voz de una única persona que represente al bloque.

"No se trata necesariamente de una persona, sino de que debería haber un liderazgo claro y coherente", ha indicado a la prensa en Dublín, a su llegada a una cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea que reúne este jueves a cerca de medio centenar de mandatarios, incluido el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ya en formato reducido a 27, seguirán el viernes en Dublín para una cumbre informal en la que abordarán cuál es el papel que debe jugar la Unión en las negociaciones entre Kiev y Moscú auspiciadas por Estados Unidos, después de que la italiana Giorgia Meloni mostrara su malestar por la falta de unidad en el bloque.

Martin no ha querido "especular" con respecto a la posibilidad de designar a una persona como representante, si bien ha admitido que hay "candidatos obvios", al tiempo que ha incidido en que "hay claramente una necesidad de contar con una voz coherente acordada por los 27 para que represente a la Unión en esas conversaciones".

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