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El Partido Demócrata vence en la carrera al Senado por Misisipi tras 40 años de hegemonía republicana

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El candidato del Partido Demócrata, Scott Colom, ha obtenido la victoria en la contienda por el escaño al Senado de Estados Unidos en el estado de Misisipi tras imponerse por un estrecho margen a la senadora republicana saliente, Cindy Hyde-Smith, en el marco de las elecciones de medio mandato celebradas el pasado 3 de noviembre, según la proyección divulgada por la cadena estadounidense CNN.

Con el 99% del escrutinio completado, Colom se ha alzado con el triunfo tras recabar 473.336 votos, lo que representa el 49,2% de las papeletas registradas. Su principal rival, la republicana Hyde-Smith, ha quedado en segundo lugar con 468.667 apoyos (el 48,7%), separada por apenas unos 4.700 sufragios.

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Este triunfo marca un giro histórico en Misisipi, bastión históricamente republicano donde los demócratas acumulaban más de 40 años de sequía senatorial. La victoria se suma al notable desempeño del bando demócrata en estas elecciones de mitad de mandato, en las que ha logrado afianzar el control de ambas cámaras del Congreso.

En la Cámara Alta tan solo falta por decidir la contienda del estado de Alaska --que disputan la demócrata Mary Peltola y el republicano Dan Sullivan--, lo que deja por ahora un balance de 55 escaños para los demócratas (de los cuales ocho han sido arrebatados a los republicanos) frente a 44 de los conservadores.

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Por su parte, en la Cámara de Representantes aún restan una quincena de escaños por asignar una semana después de los comicios, si bien la bancada demócrata también tiene garantizada la mayoría con 257 representantes frente a 169 republicanos.

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