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Andreeva desborda a Sabalenka con once juegos seguidos y se mete en semifinales

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Washington, 11 nov (EFE).- La rusa Mirra Andreeva desarboló este miércoles a la bielorrusa Aryna Sabalenka con once juegos consecutivos y se clasificó para las semifinales de las Finales de la WTA, que se disputan en Indian Wells (Estados Unidos), como ganadora del Grupo 2.

Andreeva, número 3 del mundo, derrotó a Sabalenka por 6-4 y 6-0 en apenas 62 minutos de partido.

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Sabalenka tenía el primer set encarrilado con un 4-1 arriba con un 'break' de ventaja, cuando Andreeva reaccionó de forma arrolladora y encadenó once juegos consecutivos para imponerse por 6-4 y 6-0. La rusa ganó 45 de los 55 puntos disputados desde el 4-1.

Andreeva terminó con 16 ganadores y solo 6 errores no forzados, por solo 8 ganadores y 23 errores no forzados de Sabalenka.

"Estoy incluso más contenta que tras mi primer partido. Siento que podría jugar otros dos partidos. Estoy llena de energía, muy motivada y muy feliz", aseguró la rusa en declaraciones a pie de pista.

Con este triunfo, Andreeva, que debuta en unas Finales de la WTA en individuales, se asegura un puesto en semifinales como ganadora del Grupo 2 y espera rival del Grupo 1 entre la checa Linda Noskova (n.8) -que ya está clasificada- o las estadounidenses Coco Gauff (n.4) y Jessica Pegula (n.5).

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Por su lado, Sabalenka se disputará la segunda plaza del Grupo 2 este viernes en la última jornada contra la ucraniana Elina Svitolina (n.6). Ambas suman una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas.

Svitolina también tuvo que remontar este miércoles, en su caso a la checa Karolina Muchova (n.7), por 3-6, 6-2 y 6-2 en 2 horas y 2 minutos. Con la derrota, Muchova queda fuera de la pugna por las semifinales.

Andreeva y Noskova, las dos por ahora semifinalistas, son vigentes campeonas de Roland Garros y Wimbledon. La ganadora de los otros dos 'grandes' del año (Australia y Estados Unidos), la kazaja Elena Rybakina, es baja en el torneo por enfermedad.

Además de ganadora en Melbourne y Nueva York, Rybakina es la número uno del mundo y vigente campeona de las Finales WTA.

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