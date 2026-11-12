El VVD amenaza con romper el Gobierno tripartito neerlandés en oposición a una reforma fiscal

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Apenas nueve meses después de su elección, el Gobierno neerlandés en minoría se enfrenta desde este miércoles a su posible colapso, ya que la alianza de tres partidos que encabeza el primer ministro, Rob Jetten, amenaza con romperse a causa de la política fiscal tras un acuerdo que ha chocado con la rotunda negativa del liberal-conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), segunda formación con más escaños de la coalición.

Debido a esta crisis, Jetten ha cancelado su viaje previsto a Irlanda para asistir a una reunión de la Comunidad Política Europea en Dublín, a donde acudirán líderes de la UE y otros mandatarios, entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

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La disputa se ha desencadenado a raíz de una controvertida reforma fiscal que obligaba a buscar una mayoría en el Parlamento a los tres partidos de la coalición: el partido de centroizquierda Demócratas 66 (D66) --al que pertenece Jetten--, el citado VVD, y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), de tendencia conservadora.

Tras semanas de negociaciones, D66 y CDA han logrado alcanzar un acuerdo con la oposición de izquierdas que contempla, entre otras medidas, un aumento de impuestos para las rentas muy altas.

LA LÍDER DEL VVD DENUNCIA UNA "VIOLACIÓN DEL ACUERDO DE COALICIÓN"

Sin embargo, el VVD se opone rotundamente a esta propuesta y, además, se ha negado a colaborar con el partido progresista D66. En su lugar, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia pretende lograr una mayoría parlamentaria con el apoyo de partidos de extrema derecha.

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La líder del VVD y ministra de Defensa, Dilan Yesilgöz, ha calificado el acuerdo alcanzado como una violación del pacto de coalición, señalando que la confianza entre las partes ha quedado gravemente dañada. El VVD decidirá este jueves sobre el futuro de la coalición.