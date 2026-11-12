Agencias

El papa en Perú: Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él

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Lima, 11 nov (EFE).- El papa Leon XIV afirmó este miércoles que "amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien", en su discurso a las autoridades y frente a la presidenta peruana, Keiko Fujmori, en el primer acto en el país tras llegar de Argentina.

Agregó que "esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público" y "que esto precisa comenzar por escuchar a las personas", en un discurso pronunciado tras escuchar a Fujimori en el Teatro Nacional.

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"Recuerdo conversaciones aparentemente sencillas en las que afloraban las dificultades de una familia o las esperanzas de una comunidad entera", dijo Robert Prevost recordando sus años de misioneros. EFE

(foto)

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