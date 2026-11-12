El líder opositor kurdoiraquí Bafel Talabani renuncia al diálogo con el Gobierno regional tras romper la coalición

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El líder de la Unión Patriótica del Kurdistán (la UPK, el segundo partido más importante de la región del Kurdistán iraquí), Bafel Talabani, se ha negado en redondo a dialogar con la que se ha convertido la única formación en el Gobierno, el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), después de la crisis que estalló hace una semana y que ahora amenaza con partir otra vez en dos la administración de una región estratégica por su producción de crudo.

El conflicto estalló con la designación, este pasado miércoles, de un nuevo presidente del Parlamento de la región semiautónoma, más de dos años después de las últimas elecciones. La votación fue boicoteada por el partido de Talabani pero consiguió celebrarse tras un ajustado quórum obtenido, según el líder opositor, "mediante sobornos, amenazas y presiones psicológicas" para convencer a diputados de pequeñas formaciones e incluso a tres legisladores de la UPK que decidieron romper filas.

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En respuesta, Talabani rompió la coalición de gobierno, declaró ilegal el nuevo Parlamento y ha amenazado incluso con declarar una administración paralela. De hecho, el propio Talabani ha asegurado este jueves que el Kurdistán iraquí ya está dividido ahora mismo, a su entender, a falta de una declaración formal.

El presidente kurdo Masud Barzani y el enviado de Estados Unidos Tom Barrack han pedido a Talabani que reconsidere su postura y abra una negociación, pero el líder de la UPK ha avisado este jueves de que no tiene ni la más mínima intención de entablar conversaciones, que la estrategia del llamar diálogo "es un viejo truco" y que no hay voluntad sincera de hablar porque no ha habido más contacto que una petición ante los medios y en redes sociales.

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"Tenemos nuestros números de teléfono, nuestras oficinas políticas están siempre en contacto. Cuando alguien nos solicite oficialmente que hablemos, estudiaremos la propuesta y la contestaremos, pero ahora mismo nadie va a picar con esta clase de estratagemas", ha avisado Talabani a su salida del Foro Solimania, celebrado en la ciudad homónima kurdoiraquí -- uno de los grandes bastiones de la UPK -- en comentarios recogidos por la agencia kurda Rudaw.

La retirada de la UPK ha provocado que la región entera esté a punto de retroceder a la era de las dos administraciones que ocurrió entre 1998 y 2006: la UPK se repartía las zonas de Suleimaniya y Halabja, mientras que el Partido Democrático del Kurdistán ejercía el control sobre la capital del Kurdistán iraquí, Erbil, y Duhok.

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Este pasado miércoles, Barrack pidió a ambas formaciones que resolvieran sus diferencias porque el tema es demasiado complejo para que Estados Unidos pueda servir de ayuda. "Yo no puedo ir al Congreso y ponerme a explicar la complejidad de la Constitución iraquí, el alineamiento federalista de la región del Kurdistán, y cómo toda esta cuestión acaba repercutiendo sobre Bagdad", explicó en Londres durante unos comentarios en el foro de Chatham House.

"El caso es que nos encontramos con una disputa familiar en el Kurdistán, y que las compañías estadounidenses e internacionales, fuentes de ingresos en toda la región, están ahora mismo a la espera de lo que pueda pasar", ha advertido, antes de resumir que el Kurdistán iraquí está ahora mismo en medio de "un rifirrafe tribal" del que Washington no se puede hacer cargo.

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