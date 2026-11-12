El Consejo Mundial de Viajes y Turismo pide reforzar la conectividad aérea de Latam en la feria ITB Americas

12/11/2026 La presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara Manzo, interviene en la primera edición de la feria sectorial ITB Americas, organizada por Messe Berlin Américas en Guadalajara (México). ECONOMIA WTTC

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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha pedido reforzar la conectividad aérea de Latinoamérica con el resto del mundo y atraer inversiones sostenibles durante la primera edición de la feria ITB Americas, organizada por Messe Berlin Américas.

Según ha explicado WTTC en una nota de prensa, estas demandas han sido realizadas por su presidenta y consejera delegada, Gloria Guevara Manzo, que ha acudido a la ceremonia de inauguración para cortar la cinta en representación del organismo que agrupa a la industria turística.

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ITB Americas ha reunido entre el 10 y este 12 de noviembre en la Expo Guadalajara (México) a 300 empresas expositoras de más de 60 países y regiones, así como a compradores de más de 40 naciones.

"Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia del turismo en México y todo el continente. Es un placer estar aquí con ustedes para celebrar el lanzamiento de ITB Americas. Este evento de talla internacional representa una gran oportunidad para construir un legado para la industria del turismo", ha expresado Guevara Manzo.

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La primera ejecutiva de WTTC ha subrayado que el turismo genera "millones de oportunidades" y contribuye al desarrollo económico y social de todos los estados, aparte de estar detrás de casi el 10% del PIB global y ser un instrumento para acercar gobiernos, empresas y comunidades.

Guevara ha apuntado con su intervención 'The State of Tourism in the Americas' que el turismo aportará en 2026, según cálculos propios de WTTC, 3,54 billones de dólares (3,204 billones de euros) al PIB americano, equivalente al 8,6% del total regional y a 51,2 millones de empleos.

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Entre los retos para el turismo latinoamericano, Guevara ha alertado de las carencias en materia de conectividad aérea, por lo que ha instado al sector público y privado a que faciliten "viajes seguros y sin fricciones"; diversifiquen mercados; fortalezcan el capital humano; se preparen ante posibles crisis; atraigan inversiones y gestionen el crecimiento de manera "responsable".