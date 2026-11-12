El Brent supera los 96 dólares (+3,6%) al asegurar Trump que no es necesario un acuerdo de paz con Irán

Guardar

El precio del petróleo de tipo Brent escalaba hasta superar los 96 dólares por barril, lo que significa un crecimiento intradía superior al 3,6% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sostenido que el país norteamericano "no necesita" un acuerdo de paz con Irán.

De su lado, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, marcaba los 89 dólares después de experimentar una subida durante la jornada de alrededor de un 3%.

PUBLICIDAD

Trump ha asegurado este jueves que Washington "no necesita" alcanzar un acuerdo de paz con Irán y ha pedido a su vicepresidente, JD Vance, que se centre en "la corrupción y la delincuencia masivas" en ciudades y estados del país norteamericano bajo control del Partido Demócrata.

"No necesitamos ningún acuerdo con Irán; esos tiempos ya quedaron muy atrás", ha argumentado el inquilino de la Casa Blanca. "Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho", ha zanjado, en referencia al bloqueo impuesto por Estados Unidos en Ormuz.

PUBLICIDAD

El mensaje ha sido publicado apenas unos días después de que el propio Trump destacara que "hay un avance hacia el final de este conflicto". "Creo que va a terminar bastante pronto", sostuvo, al tiempo que destacó que "la acción militar no parece algo muy necesario", en medio de las labores de mediación de Pakistán y Qatar.

Las partes llevan meses sumidas en un proceso de contactos indirectos para intentar alcanzar un acuerdo que cierre el conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo pacto sobre el programa nuclear iraní.

PUBLICIDAD