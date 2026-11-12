México apuesta fuerte por producir gas y prevé primeras centrales mixtas en diciembre

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Ciudad de México, 12 nov (EFE).- La secretaria mexicana de Energía de México, Luz Elena González, planteó este jueves ante el Senado la apuesta de "incrementar la producción de gas no convencional al máximo" para reducir la dependencia del combustible importado y anticipó que las primeras centrales eléctricas del programa de inversión mixta comenzarán a construirse en este diciembre.

La funcionaria estimó que México importa el 75 % del gas natural que consume y que alrededor del 80 % de ese volumen procede de Texas, volumen en mayor medida extraído —93 % del total— mediante fracturación hidráulica o 'fracking'.

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También sotuvo que acelerar la incorporación de energías renovables es la principal vía para limitar la dependencia del gas en la generación eléctrica.

"A pesar de que hagamos esta transición energética acelerada, necesitamos consumir gas natural", dijo González Escobar, quien recordó que las centrales de ciclo combinado y la industria seguirán utilizando ese combustible.

González dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) también ayuda en la tarea de incrementar al máximo la producción de gas, mediante la exploración de aguas profundas, a fin de iniciar proyectos de extracción de no convencionales mediante fracking.

"La segunda apuesta de Pemex, dejar de quemar gas", señaló la secretaria.

En este sentido, reveló que solo dos campos de Veracruz y Tabasco, en el sureste mexicano, queman unos 500 millones de pies cúbicos diarios, de los 800 millones que atribuyó a Pemex en total.

La petrolera está por concluir obras para recuperar parte de ese gas e incorporarlo a la red del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), anticipó González, quien previó que la quema disminuya a finales de 2026 o principios de 2027.

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Sobre el fracking, la secretaria precisó que Pemex estudia la calidad del agua subterránea a partir de las recomendaciones de un grupo técnico convocado por la Presidencia.

El Gobierno busca confirmar la presencia de gas y comprobar si hay agua salobre a más de 1.500 metros de profundidad en pozos sin conexión con acuíferos superficiales.

"No permitiremos que se afecte el agua para el consumo humano", advirtió González y dijo que el Gobierno espera los resultados de los estudios y la evaluación del grupo técnico antes de decidir los pasos siguientes.

En materia eléctrica, destacó que la primera convocatoria de inversión mixta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reúne 33 proyectos y las obras de la segunda tanda comenzarían en el primer trimestre de 2027.

La CFE tendrá el 54 % de la propiedad inicial de las plantas mixtas y ampliará en paralelo las redes públicas de transmisión y distribución para conectar las nuevas centrales.

Al cierre de su comparecencia, González Escobar afirmó que el Estado ha escalado al 58,2 % su generación de electricidad al Sistema Eléctrico Nacional, desde el 54 % de 2024 y mínimo legal que tiene reconocido en la Constitución mexicana. EFE

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