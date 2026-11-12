Viernes 13 de novimebre de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 12 nov (EFE).-

Dublín.- Reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea para abordar el impacto de la inteligencia artificial en la competitividad europea, así como sus implicaciones para la sociedad, la seguridad y la confianza.

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Chiclayo (Perú).- El papa León XIV oficia la primera de las multitudinarias misas de su visita a oficial a Perú tras llegar a Chiclayo, la diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano.

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Chiclayo (Perú).- El papa León XIV se reencuentra con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo.

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Chiclayo (Perú).- El papa León XIV visita la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y se reúne con la comunidad universitaria de Chiclayo.

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Antalya (Turquía).- La financiación de la lucha contra el cambio climático y el papel del comercio en la transición energética centran este viernes la COP31 de Antalya, con los países en desarrollo reclamando recursos más accesibles para reducir emisiones y afrontar los desastres sin endeudarse más.

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Madrid.- Comienza en España la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con dos semanas por delante plagadas de actos públicos, mítines y cada vez más entrevistas a los candidatos en todo tipo de formatos audiovisuales, sin perder de vista las encuestas de intención de voto.

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Ciudad de Guatemala.- Diversas organizaciones sociales de Guatemala exigen a las autoridades del país centroamericano el cumplimiento inmediato de los compromisos de la política pública de protección a defensores de derechos humanos, al cumplirse un año de su aprobación.

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La Haya.- Durante dos décadas, menores neerlandeses con problemas de conducta fueron enviados a una finca en España donde -según denuncian- sufrieron palizas, privación de alimentos y trabajos forzados en un centro financiado con fondos públicos, que operaba sin autorización española. Sus víctimas relatan a EFE las secuelas de una infancia marcada por el miedo.

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Sídney (Australia).- Cada primavera, las jacarandas, árboles originarios de Latinoamérica, tiñen de morado las calles de Sídney y anuncian la llegada del verano austral, en un espectáculo que atrae a miles de turistas y cuyo arraigo en la ciudad se remonta a una iniciativa de un hospital materno que regalaba ejemplares a los nuevos padres.

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Ciudad de Panamá.- El principal aeropuerto de Panamá, Tocumen, un centro de conexiones regional, presenta sus proyecciones en cuento a tráfico de personas, vuelos y carga para el año 2027.

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Starship (Texas).- El Starship lanzará el Vuelo 15 de SpaceX desde su base de Starship en Texas, una misión decisiva hacia un sistema de lanzamiento completamente reutilizable.

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San Juan.- El reguetonero puertorriqueño Wisin ofrece el primero de dos conciertos titulados 'La Universidad del Perreo', en el que aseguró convertir el Coliseo de Puerto Rico "en la pista de perreo más grande de la isla".

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Turín (Italia).- Turín ultima los preparativos para acoger, a partir de este domingo, las Finales ATP, que reunirán a los ocho mejores clasificados, entre ellos los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.

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Ciudad de Guatemala.- Comentario del primer partido de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) entre las selecciones de Guatemala y Canadá, disputado en el estadio "El Trébol" de la capital guatemalteca.

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lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

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