Ataque a un batallón en el noreste de Colombia deja al menos cuatro militares muertos y tres más heridos

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Bogotá, 12 nov (EFE).- Al menos cuatro militares murieron este jueves y otros tres resultaron heridos en un ataque de grupos armados con drones y francotiradores contra un batallón en el municipio de Tibú (noreste de Colombia), en la frontera con Venezuela, informó a EFE el Ejército.

El ataque se perpetró cuando las tropas del batallón de operaciones terrestres N°10 del Ejército realizaban operaciones en el pueblo Barco La Silla, de Tibú, momento en el que fueron atacadas por veinte explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

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Entre los militares que perdieron la vida están dos soldados profesionales y un cabo segundo, detallaron fuentes oficiales.

Según información preliminar, el combate entre el Ejército y el grupo armado continúa, lo que impidió el desplazamiento de equipos de socorro para atender a los heridos y levantar los cuerpos de los fallecidos.

Además, el cruce de explosivos motivó el desplazamiento de algunos vecinos de la zona para mantenerse a salvo.

Este hecho se suma a una serie de ataques perpetrados los últimos meses en Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, donde -en junio de este año- un niño y cinco personas más murieron en un atentado con drones.

El Catatumbo vive desde comienzos de 2025 una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas en Colombia, debido a la confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

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Estos dos grupos armados ilegales se disputan el control territorial de esa zona fronteriza con Venezuela, donde abundan los cultivos de coca con diversas vías de distribución de narcóticos.

Los drones, de producción industrial o casera, se han convertido en un tipo de arma cada vez más presente en situaciones bélicas en el país andino.

Según datos que compartió en agosto la Defensoría del Pueblo de Colombia, los ataques con drones aumentaron en un 146 % entre enero y mayo de este año en territorio nacional, al pasar de 49 a 121.