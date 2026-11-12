Agencias

Al menos dos muertos por un nuevo ataque de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

Imagen P6N3X3MUEFHY3F5XDZ43WMXYDA
Guardar

Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas a causa de un ataque con dron perpetrado en las últimas horas de este jueves por el Ejército de Israel cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

El bombardeo ha tenido lugar en la zona de tiendas de campaña de Mauasi cerca de la sureña localidad gazatí, según recogen la agencia palestina de noticias Sanad y el diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado hasta el momento.

PUBLICIDAD

Por otra parte, ambos medios han informado de que el balance de fallecidos por el bombardeo de Israel contra el Complejo Médico Naser, también en Jan Yunis, a primera hora de este jueves, ha aumentado a siete.

La última víctima mortal es un joven de 20 años identificado como Muhammad Iyad al Yazar que ha sucumbido a las heridas del ataque que dejó además una veintena de heridos y que ha sido condenado por las autoridades gazatíes, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONG.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ataque a un batallón en el noreste de Colombia deja al menos cuatro militares muertos y tres más heridos

Infobae

(Crónica) Italia doblega a Francia y a Turquía no le basta con Güler

(Crónica) Italia doblega a Francia y a Turquía no le basta con Güler

Alejandro Sanz gana Latin Grammy a mejor álbum de pop contemporáneo por '¿Y ahora qué+?'

Infobae

La inflación mensual en Argentina trepa a su mayor nivel en seis meses

Infobae

Enfrentamiento armado entre militares y civiles en oeste de México desata operativo

Infobae