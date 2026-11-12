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Detienen en Paraguay al superintendente de Bancos en el marco de las investigaciones por el caso de Ueno Bank

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Las fuerzas de seguridad de Paraguay han detenido al superintendente de Bancos del país, Holger Insfrán, en el marco de las investigaciones abiertas sobre el caso en torno a Ueno Bank, que sufrió la semana pasada un colapso que llevó a su disolución ante la caída de su solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Insfrán, que había accedido al cargo en abril de 2024, ha sido detenido durante una redada realizada en su domicilio en el barrio de Santa Librada, en Asunción, la capital paraguaya, según informaciones del diario 'Hoy'.

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Tras ser puesto bajo custodia del Departamento Contra el Crimen Organizado, los agentes han seguido adelante con el registro de la vivienda. Su nombre figura en la denuncia presentada por diputados de la oposición, que han insistido en la importancia de que él también fuera investigado por el caso.

Los informes sobre el caso realizados por los fiscales apuntan a operaciones sin garantías que amenazaban la sostenibilidad del banco y, por ende, de los clientes que habían depositado en este sus ahorros.

Además, señala que Ueno Bank sobrepasó los límites permitidos para préstamos a empresas y personas vinculadas a su grupo controlador, en un caso que llevó al cese definitivo del presidente del país, Santiago Peña, en un proceso de destitución por parte del Parlamento.

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