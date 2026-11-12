Enfrentamiento armado entre militares y civiles en oeste de México desata operativo

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Ciudad de México, 12 nov (EFE).- Un enfrentamiento armado entre militares y civiles desató este jueves un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Ocotlán, en el estado de Jalisco (oeste de México), donde las autoridades pidieron a la población permanecer resguardada y suspender las actividades escolares presenciales.

El Gobierno de Ocotlán, ubicada a 80 kilómetros al sureste de Guadalajara, informó en un comunicado que el enfrentamiento se registró en las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, donde se desplegó un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales.

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"Aunque el enfrentamiento concluyó, el operativo continúa. Por precaución, solicitamos a quienes se encuentran en las inmediaciones permanecer resguardados", apuntó el Ayuntamiento.

También recomendó evitar traslados por la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Además, llamó a los planteles educativos a "posponer las actividades presenciales que aún no hayan iniciado".

"Si estudiantes y personal ya se encuentran dentro, deberán permanecer resguardados y evitar salidas hasta recibir indicaciones para un traslado seguro", indicó, a la vez que agregó que las unidades de emergencia permanecían en la zona y pidió a los habitantes no acercarse al área para facilitar las labores de seguridad.

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Medios locales reportaron que el enfrentamiento dejó dos civiles muertos, además de una mujer y un militar heridos, así como una persona de nacionalidad hondureña detenida.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni las circunstancias del ataque.

En videos del enfrentamiento difundidos en redes sociales se observa cómo dos camionetas negras llegan a una calle y una de ellas es embestida por un vehículo del Ejército mexicano, tras lo cual varios militares descienden y se desata un intenso intercambio de disparos.

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Las imágenes también muestran a varias personas corriendo para resguardarse en un edificio, mientras continúan las detonaciones.

Versiones de la prensa local apuntan a que el enfrentamiento se habría desencadenado durante la persecución de un vehículo con reporte de robo.

El episodio ocurre en un estado marcado por la violencia contra fuerzas de seguridad.

La organización Causa en Común documentó 212 asesinatos de agentes de seguridad en México hasta el 10 de septiembre pasado, de los cuales 36 correspondían a Jalisco, la cifra más alta del país.

En ese estado, el Gobierno federal reportó 890 detenidos por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y febrero de 2026.

A ello se sumó la crisis desatada en febrero pasado tras la muerte en operativo militar del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, cuando autoridades estatales reportaron 41 detenidos y 37 enfrentamientos con civiles armados en el estado. EFE

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