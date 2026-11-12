Así es el Repsol Technology Lab en Móstoles, donde se 'cocina' el combustible del Dakar

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El Repsol Technology Lab está en Móstoles y es el epicentro de la innovación de la compañía multienergética española, y donde se 'cocina' el combustible renovable campeón del Mundial de Rally Raid de 2025, el que utilizarán los pilotos del Toyota Gazoo Racing y el ilerdense Isidre Esteve en el Rally Dakar 2027, al que envían entre 20.000 y 20.000 litros del fuel sostenible.

Más de 50.000 metros cuadrados dedicados a la investigación y desarrollo de la compañía y sus productos, gracias a más de 230 científicos -ingenieros, químicos, matemáticos- y expertos internacionales. Y es que este centro tecnológico es el motor de innovación de la compañía, que busca de manera constante soluciones para impulsar la industria energética.

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Una de ellas, y en la que están focalizados, es el combustible renovable que, en el caso de la competición, antes de afrontar las dunas y las pistas del Dakar, recorren un exigente proceso de desarrollo y validación en su centro tecnológico. Allí, los investigadores diseñan las formulaciones, preparan lotes a mayor escala y comprueban su comportamiento en el motor del DKR GR Hilux, el vehículo con el que Toyota Gazoo Racing compite en el campeonato del mundo de Rally Raid.

La colaboración entre los equipos técnicos de Repsol y Toyota permite obtener datos y acelerar la evolución de los combustibles renovables y lubricantes de competición. El proceso comienza en el laboratorio, donde se seleccionan los componentes y se analizan distintas formulaciones para alcanzar las prestaciones deseadas.

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"Todo es un binomio entre el combustible y el motor, también en competición, donde los requerimientos son completamente diferentes y adaptamos nuestras formulaciones a eso. En el laboratorio hacemos muchos ensayos, medimos las propiedad, vemos las prestaciones que pueden dar. Con esto, podemos ver si hay que hacer ajustes o si todo funciona bien", relató Maripaz Alonso, trabajadora del laboratorio.

Todo ello con la ayuda de 'Arturito'. Así es como se refiere la plantilla de Repsol a un robot que se pasea por la sala transportando 'ingredientes' de esa receta de ese combustible sostenible, generado a partir de residuos como el aceite de cocina usado, grasa animal o restos de poda.

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Después, en la planta piloto, se prepara el combustible a mayor escala y se verifica que mantiene sus propiedades. Estas plantas piloto son una pieza fundamental para la compañía entre el proceso de laboratorio y el escalado a un proceso industrial. Repsol presume de 35 plantas piloto en Móstoles, en las que pueden reproducir todos los procesos de sus complejos industriales. La compañía simula una tonelada de producto en un complejo industrial con un gramo en estos espacios mucho más reducidos.

Gracias a esto, pueden adelantarse a futuros poblemas y, por tanto, ahorrar inversión en tiempo y dinero -hay complejos industriales que podrían conllevar costes de cientos de millones de euros-. Por ello, todos los días, un equipo de 13 personas validan y analizan todos los datos que se extraen de las plantas piloto para explotar esa ventaja de anticipación de la que dispone la compañía.

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El proceso continúa con los ensayos de ese combustible renovable en el motor del DKR GR Hilux que Repsol recibió en Móstoles hace unos meses, gracias al cual pueden evaluar su respuesta en condiciones controladas y obtener datos para seguir optimizándolo, siempre buscando la excelencia en la élite del 'motorsport'. Algo que ya ha demostrado, ya que es un combustible ganador, tras proclamarse el año pasado campeón del Mundial de Rally Raid con Toyota.

"Ahora, en el Rally Dakar, es un combustible al 70% renovable, pero pronto podremos usar uno con mayor porcentaje", avanzó Rafa Pitarch, científico de Diseño de Producto en Repsol, que reconoció, también, que han podido mejorar todos los procesos desde que llegó el motor Toyota. Y es que disponer de esta unidad de potencia en estas instalaciones agiliza las pruebas y el intercambio de información entre los ingenieros de ambas compañías.

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El siguiente paso es la propia competición, que constituye el banco de pruebas más exigente para los combustibles renovables y lubricantes que Repsol pone posteriormente en el mercado. Las variaciones de temperatura y altitud, la diversidad del terreno y el esfuerzo mecánico del Dakar llevan sus prestaciones al límite.

Así, a partir del próximo 9 de enero, en Portugal y Marruecos, una nueva edición del Rally Dakar volverá a poner a prueba este combustible, del que se envían, directamente desde el centro en Móstoles, entre 20.000 y 30.000 litros para el equipo toyota Gazoo Racing y el piloto español Isidre Esteve.

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