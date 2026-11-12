Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 12 nov (16.00 GMT)

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Madrid, 12 nov (EFE).-

Gaza.- Israel atacó el hospital gazatí de Nasser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando al menos a 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a personal sanitario, según informaron fuentes de este centro médico y confirmó el Ejército israelí.

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Bruselas.- La Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA, por sus siglas en inglés) llevó este jueves a Bruselas más de un millón de firmas recabadas en favor de la iniciativa ciudadana europea 'Justicia por Palestina', un hito que da comienzo a los seis meses que tiene ahora la Comisión Europea para pronunciarse sobre sus reclamos.

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Kiev.- Rusia lanzó durante la madrugada contra Kiev y otras zonas de Ucrania múltiples misiles balísticos y antibuque y 123 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

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Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy a los emisarios de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, que nunca se ha opuesto al diálogo con Europa, en alusión a una posible participación europea en futuras rondas de negociación sobre el arreglo en Ucrania.

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Washington.- Una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, este jueves en un tiroteo en el barrio de Logan Circle de Washington, cerca de la Casa Blanca, informó la Policía, que confirmó que el sospechoso se mantiene atrincherado en un apartamento de esa zona del noroeste capitalino.

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Nairobi.- La directora de emergencia regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Marie Roseline Belizaire, lamentó este jueves que "demasiadas personas siguen muriendo" de ébola y que "la situación general sigue siendo preocupante" en la República Democrática del Congo (RDC) por falta de atención médica adecuada, casi seis meses después de declararse el brote.

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Lima.- El papa León XVI pidió este jueves a los obispos peruanos que respondan a los abusos "con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", durante su discurso en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima en la segunda jornada de su visita al país.

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La Restinga (España).- Un cayuco, el segundo de este jueves, ha sido socorrido por Salvamento Marítimo hasta el puerto de La Restinga, al sur de El Hierro, donde han desembarcado sus ocupantes: 75 personas de nacionalidad senegalesa, entre ellas 15 menores y 8 mujeres.

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Roma.- Los partidos de la oposición de Italia exigieron este jueves al Gobierno de Giorgia Meloni firmeza y protocolos que eviten los ciberataques y falsas amenazas de bomba como las que han afectado a miles de escuelas en el país.

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Taipéi.- El escándalo del supuesto espionaje chino a Nvidia y las dudas sobre el futuro de su consejero delegado, Jensen Huang, sacuden los cimientos de la supremacía de EE. UU. sobre la inteligencia artificial (IA) en plena carrera por su dominio frente a China, que podría beneficiarse pero también enfrentar nuevas restricciones que frenen su desarrollo.

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Luxemburgo.- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se mostró este jueves favorable a que el Tribunal General (TGUE) vuelva a pronunciarse sobre la anulación de una multa de 1.490 millones de euros (1.653 millones de dólares al cambio actual) impuesta por la Comisión Europea a Google en 2019 por abuso de posición dominante a través de su plataforma de publicidad AdSense.

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Nueva Delhi.- Nueva Delhi sigue sumida en una densa nube tóxica y acumula ya más de una semana ininterrumpida con una calidad del aire "muy mala", una crisis ambiental que asfixia a la capital india desde el pasado 2 de noviembre.

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Lisboa.- La empresa china AGIBOT presentó este jueves en la Web Summit a Luka, su robot humanoide A3 Ultra, de tamaño completo y concebido para tareas de recepción, visitas guiadas, asistencia en compras, seguridad e inspección, así como coreografías y actuaciones sobre un escenario.

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Berlín.- La Comisión de Presupuestos del Bundestag alemán celebra este jueves su sesión de ajuste final sobre las cuentas de Alemania.

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Madrid.- De momento ha detectado 900 millones de galaxias y acumulado 1,7 millones de gigabytes de datos; el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha comenzado a 'dibujar' el mapa tridimensional más grande y preciso que se ha hecho nunca del universo.

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Cowwarr (Australia).- Un adolescente de 17 años que permaneció desaparecido durante seis días en una remota zona boscosa del estado australiano de Victoria (sur) fue localizado con vida este jueves por un helicóptero de la Policía y rescatado de un cauce seco, en un operativo que movilizó a cientos de personas.

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Barcelona (España).- El Palau Martorell en Barcelona acoge la exposición 'Andy Warhol. Pop Icons', que con 180 obras procedentes de colecciones privadas y raramente expuestas al público es la más completa presentada hasta ahora en Barcelona dedicada a un artista que revolucionó el arte del siglo XX.

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Barcelona (España).- El museo CosmoCaixa acoge temporalmente un esqueleto de ballena de más de 150 años de antigüedad procedente del Museu da Ciência de la Universidade de Coimbra (Portugal).

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EFE

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