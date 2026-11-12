Agencias

Al menos tres militares muertos y tres heridos por un ataque con drones en el norte de Colombia

Imagen W6Z2DV4HQJDOHGWJO75ZGQ5RIU
Guardar

Al menos tres militares han muerto y otros tres han resultado heridos por un ataque con drones explosivos en el norte de Colombia, según ha informado el propio Ejército.

El ataque ha ocurrido concretamente en el municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander, durante una operación militar, según han confirmado fuentes militares a Caracol Radio.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes apuntan como presuntos responsables a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la ofensiva militar que empezó hace 21 meses en el Catatumbo para despejar la región de la presencia del ELN y disidencias de las FARC.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SpaceX planea construir un centro de datos y una planta eléctrica a gas en el sur de Texas

Infobae

Todos los sondeos, salvo el público, prevén mayoría de la derecha y ultraderecha en España

Infobae

México apuesta fuerte por producir gas y prevé primeras centrales mixtas en diciembre

Infobae

Viernes 13 de novimebre de 2026 (20.30 GMT)

Infobae

Ataque a un batallón en el noreste de Colombia deja al menos tres muertos y tres heridos

Infobae