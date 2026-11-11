Mikel Merino: "Los que terminan los partidos ganan los campeonatos"

Guardar

El centrocampista de la selección española Mikel Merino explicó que siente "responsabilidad" de ser profesional y respetar el fútbol y a sus compañeros, para aceptar su rol habitual hasta ahora como revulsivo en los últimos minutos, dispuesto a demostrar su valía en cada oportunidad como "un privilegiado".

"Por supuesto, a qué jugador no le gustaría tener minutos. En ningún momento, cuando yo digo esto, siento que no soy importante o no no tengo la confianza del entrenador. Me siento un privilegiado. Si hay alguien que tiene la gran suerte de tener este entrenador, soy yo, por lo que hemos vivido juntos desde hace muchos años. Sabemos que nos quiere a todos por igual, tiene que poner a once y él decide. Nunca me escucharás quejarme de la decisión de un entrenador", afirmó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El jugador navarro fue preguntado varias veces en su intervención por su papel en España e incluso en el Arsenal, pocas veces titular pero igualmente decisivo. "Me lo tomo como algo positivo, adaptarse a lo que sea, ser inteligente para hacer lo que toca cuando toca. Que me den la enhorabuena por hacer bien mi trabajo siempre es positivo, aunque sea por salir desde el banquillo. Hay que valorarlo y estoy muy contento de que se me reconozca ese trabajo", dijo.

"Es difícil para el jugador, pensamos en el fútbol de manera individual. Haber tenido un padre entrenador me ha hecho ver el fútbol de otra manera. La labor del entrenador es compleja y valora a todos los jugadores por igual. Como está el fútbol, con cinco cambios y lo físico que es este deporte, muchas veces, los que terminan el partido son los que ganan los campeonatos. Nos lo ha expuesto a través de números y así te convence un poco más, pero es difícil porque cuanto más estás en el campo más disfrutas", añadió.

PUBLICIDAD

"Se lleva con cabeza, no es fácil, pero es una prueba para ti, que te define como profesional. No me gustaría ser el futbolista que solo está contento cuando las cosas le van a favor. Hay que ser responsable y respetuoso. Cada vez que salgo es una manera de demostrar de qué pasta estoy hecho", insistió.

Por otro lado, Merino confesó que dentro del vestuario no han hablado del récord de partidos sin perder (43), antes del duelo de este jueves en República Checa, en busca del primer puesto y el pase a cuartos de final de la Liga de Naciones. "No hemos hablado nada del récord de partidos, sabemos que es importante, lo tomamos con naturalidad. Los récords están para valorarlos a futuro. A presente, es el siguiente partido. Esa mentalidad es lo que nos lleva a los récords", afirmó.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Merino se mostró encantado también con su papel en el Arsenal, sin pensar en ninguna salida. "Es verdad que el contexto club y selección son diferentes. Como he dicho, en el club es más de lo mismo. Tanto Martin (Zubimendi) como yo sabemos la situación en el Arsenal, para mí es el mejor equipo del mundo, con titulares en toda la plantilla y es muy difícil contar con minutos. Sabemos el rol que nos toca, esto es muy largo y estamos tranquilos hasta que el míster nos dé las oportunidades y en el campo demostrar que debemos estar ahí", explicó.

Además, el internacional español apuntó que no piensan en el partido de Inglaterra del domingo, sino en una Chequia complicada, y más con Santi Denia en su banquillo. "A nivel de motivación, el partido clave es mañana. Si no ganamos, se complica ser primeros de grupo. Hemos aprendido a ser respetuosos. Es un rival que ha trabajado, con unos entrenadores que nos conocen muy bien y que nos lo va a poner muy difícil", comentó, elogiando el fútbol checo como una cultura de "gente que lucha".

PUBLICIDAD