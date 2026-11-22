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Jerusalén, 22 nov (EFE).- Representantes del Likud, partido liderado por el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, y de Yashar!, la principal formación opositora en el país, se reunieron este sábado para explorar fórmulas de cara a un posible gobierno sionista, sin incorporar a las listas árabes integradas por árabes de Israel.

"Ha concluido la última ronda de conversaciones de coalición entre representantes de Yashar! y el Likud. Ambas partes expusieron sus posturas sobre una serie de cuestiones fundamentales y las analizaron en detalle. Se celebrará una reunión de seguimiento", se indica en un comunicado conjunto suscrito por ambos partidos.

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La nota, que se difundió tras unas cuatro horas de reunión en un hotel de Herzliya (área metropolitana de Tel Aviv), no especifica cuándo tendrá lugar el próximo encuentro.

"Esperamos unas negociaciones genuinas, al menos por nuestra parte. Esperamos que, por parte de ellos, esto no sea solo una puesta en escena", declaró Ofir Katz, presidente del grupo parlamentario del Likud, a su llegada al hotel, según recogió el portal de noticias israelí Ynet.

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Katz y Michael Rabello, abogado de confianza de Netanyahu desde hace años, representan al Likud en las conversaciones; por su parte, Yashar estuvo liderado por el diputado Chili Tropper, Yoav Horowitz —quien fuera jefe de gabinete de Netanyahu— y Guy Gutman, según la prensa israelí.

Ademas, según el medio de comunicación Walla, los temas tratados por los equipos negociadores incluyeron la reforma judicial, el reclutamiento militar de judíos ultraortodoxos y la creación de una comisión estatal de investigación para depurar responsabilidades sobre el ataque del 7 de octubre de 2023 llevado a cabo por el grupo islamista palestino Hamás y en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

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El próximo 6 de diciembre concluye el primer plazo para la formación de gobierno en Israel, después de que el presidente del país, Isaac Herzog, encargara dicha tarea al líder de Yashar!, Gadi Eisenkot, que también encabeza el bloque anti Netanyahu, conformado por otras dos formaciones de derecha sionista -Beyajad e Israel Beitenu-, así como el grupo izquierdista Los Demócratas.

Si Eisenkot no logra reunir los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría de 61 diputados antes del 6 de diciembre, Herzog puede concederle una prórroga de hasta 14 días, lo que extendería el plazo para formar gobierno hasta el 20 de diciembre.

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Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de Israel, necesita sustentarse en los 19 escaños de los árabes Raam y la Lista Conjunta, o en algunos partidos de la coalición de Netanyahu, cuyo desmantelamiento lleva meses calificando como "urgente".

Yair Golan, líder de Los Demócratas, sostuvo hoy en X que la formación de un gobierno en minoría con el apoyo de los partidos árabes es la única "alternativa realista" para reemplazar a Netanyahu.

"Prometimos reemplazar a Netanyahu lo antes posible. Es nuestro compromiso fundamental con la ciudadanía, y quien retrase su cumplimiento tendrá que dar explicaciones", escribió Golan como parte de una publicación más extensa. EFE