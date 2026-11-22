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(Actualiza con la llegada de más inmigrantes)

El Hierro (España), 22 nov (EFE).- España ha auxiliado a 361 personas de origen subsahariano entre este domingo (294) y el sábado (67) cuando se dirigían en seis barcazas a la isla atlántica de El Hierro, que sufre un fuerte repunte de la presión migratoria procedente del continente africano desde hace varias semanas.

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Salvamento Marítimo y las fuerzas de seguridad escoltaron hoy a cinco embarcaciones precarias hasta el puerto insular de La Restinga, todas ellas procedentes de Senegal, al igual que la del sábado.

La primera transportaba a 74 personas, incluidas cinco mujeres y tres menores de edad. Según fuentes de los servicios de emergencias, habría partido hace siete días con migrantes de este país y Guinea Conakry, todos con buen estado de salud.

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En la segunda embarcación viajaban 83 personas, 13 mujeres y 12 menores entre ellas. Relataron que llevaban cinco días de navegación y y son de nacionalidad senegalesa y maliense.

Otra de las embarcaciones fue rescatada con 22 inmigrantes a bordo, entre ellas una mujer y tres menores. Es la tercera que llegó a El Hierro este domingo, también procedente de Senegal, de donde había zarpado hace cinco días.

Además, un buque de rescate desembarcó en el muelle a una mujer, un menor y otras 33 personas de una barcaza que sufrió varias paradas cuando era escoltada.

Y Salvamento Marítimo también ayudo a llegar a puerto a otra embarcación precaria con 80 inmigrantes, también cinco mujeres y dos menores a bordo, de Senegal, Gambia y Guinea Conakry. EFE

El sábado fueron auxiliados 67 subsaharianos, incluidas cinco mujeres y cuatro menores. Era la primera embarcación de inmigrantes que llegaba a El Hierro desde el lunes pasado.

Había zarpado del mismo país africano que las rescatadas hoy y llevaba seis días en el mar con personas de nacionalidad senegalesa y guineana. Tres de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital.

El lunes anterior habían llegado de manera irregular dos barcazas con 246 personas, después de la crisis migratoria de hace una semana, cuando fueron más de 3.000 las que entraron en El Hierro en dos días.

Las islas españolas de Canarias han recibido a 11.037 inmigrantes irregulares en la primera quincena de noviembre, la gran mayoría en El Hierro, según datos oficiales, que confirman el repunte migratorio de octubre, cuando fueron aproximadamente la mitad de ese número.

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La gran mayoría han sido transferidos paulatinamente a otras regiones españolas ante la imposibilidad de la pequeña isla, de apenas 12.000 habitantes, de acoger y atender la oleada migratoria. EFE

(foto)