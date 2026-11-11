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Fallece el embajador de Rusia en EEUU, Alexander Darchiev, a los 66 años

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El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, ha fallecido este miércoles a los 66 años de edad de forma repentina, ha informado el Ministerio de Exteriores ruso.

En una nota, el Ministerio de Exteriores de Rusia anuncia "con profundo pesar" la muerte de Darchiev, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en Estados Unidos desde 2025.

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Según detalla, el diplomático falleció "repentinamente" este miércoles 11 de noviembre, a los 66 años. "Hemos perdido a un diplomático excepcional, un líder con gran experiencia, un colega amable y un mentor", ha señalado el Ministerio del Exteriores ruso.

Moscú ha destacado de Darchiev que fue "un profesional excepcional y un distinguido experto en Estados Unidos" y valorado que "prestó servicio en uno de los ámbitos más exigentes de la política exterior rusa".

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