El Papa se reúne en Argentina con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales

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El Papa León XIV se ha reunido este martes con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes de pastoral, congregados en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Córdoba), en el tercer día de su viaje a Argentina.

El Pontífice ha sido recibido a su llegada por el arzobispo de la ciudad, el cardenal Ángel Sixto Rossi, y por el párroco de la catedral, el padre Javier Luis Soteras. Tras escuchar los testimonios de una consagrada, de un seminarista, un sacerdote y una religiosa, el Santo Padre ha dirigido su discurso a los presentes.

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Así, ha subrayado la importancia de los Ejercicios Espirituales en la historia "de esta tierra", recordando a Mamá Antula, quien "recorrió enormes distancias para mantenerlos al alcance de todos"; al santo Cura Brochero que "hizo de ellos una pieza central de su ministerio, atravesando las sierras junto a sus paisanos hasta esta ciudad, para que pudieran encontrarse personalmente con Dios"; y a "un jesuita argentino, el Papa Francisco, que llevó consigo la riqueza de la espiritualidad ignaciana y la compartió con la Iglesia universal".

El Papa León XIV ha reflexionado sobre "algunas de las preguntas de los Ejercicios" como "¿para qué estamos aquí?", tras lo que ha recordado que "antes de cualquier responsabilidad, ministerio o tarea, hubo una llamada". En este sentido, ha advertido de un riesgo que puede llegar con los años: "trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios", ante lo que ha recordado que "nuestra vida pertenece a Dios y solo encuentra su orden cuando todo lo demás lo tiene a Él como centro".

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Al hilo, el Pontífice ha aconsejado cuidar "ese fuego que un día encendió nuestra vocación" y no permitir "que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo".

"MIRAR CON LOS OJOS DE DIOS"

Por otro lado, ha advertido que "en los albores de la vocación solemos ofrecerlo todo, pero después pasan los años y llegan las preferencias, los lugares donde uno se siente cómodo y una cierta idea de cómo debería continuar la propia historia".

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"¿Puede todavía el Señor enviarnos donde no habíamos pensado? ¿Puede pedirnos que dejemos algo a lo que hemos entregado años o que aceptemos una tarea que nunca habríamos elegido?, se ha preguntado el Pontífice, recordando que "el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta".

Otro aspecto del que ha hablado el Papa han sido esos momentos "cuando el fruto no se ve, cuando servir cuesta y cuando la fidelidad ya no recibe el apoyo del entusiasmo de los primeros años"; reconociendo que hay etapas en la vida sacerdotal y consagrada "en las que permanecer es ya una forma muy concreta de entrega".

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Mencionando uno de los testimonios escuchados anteriormente, León XIV ha reconocido que le habían hecho pensar en su reciente hospitalización y también recordar al Cura Brochero que, ciego y enfermo de lepra, "seguía sirviendo a su pueblo": "Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación. Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo: nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios".

"LA IGLESIA QUE PEREGRINA EN ARGENTINA NECESITA MIRARSE A SÍ MISMA"

"La Iglesia que peregrina en Argentina necesita mirarse a sí misma, reconociendo con gratitud lo que Dios ya está suscitando en ella y preguntándose por dónde quiere Él abrir nuevos caminos", ha recordado, explicando que al final de los Ejercicios, la Contemplación para alcanzar amor invita a reflexionar sobre cuánto hemos recibido de Dios.

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"El itinerario del retiro termina donde todo inició: en una vida puesta nuevamente a disposición de Dios, con sus posibilidades y también con sus límites", ha expresado, para finalmente invitar a atreverse "a mirar a la Argentina con los ojos de Dios".

"Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama; con parroquias que sean comunidades vivas de fe; con familias religiosas que tengan la audacia de sus fundadores; con seminarios y noviciados donde se formen santos... ¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!", ha exclamado, pidiendo a los presentes volver a sus comunidades "con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo".

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"Quizá nosotros no veremos todo lo que Dios hará con lo que hoy sembramos; tampoco lo vieron los que nos precedieron, pero sin su entrega hoy no estaríamos aquí", ha concluido.