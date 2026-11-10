Colau denosta la división en izquierda y ve "sexy" el tributo a megarricos: "Florentino, te subiré los impuestos"

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La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha reconocido que la división de la izquierda alternativa es el principal problema que ha sufrido su espacio político, generando hartazgo en la gente, y ha proclamado que los "impuestos son sexy" si versa de subírselo a los "megarricos". Es más, se ha dirigido al presidente del Grupo ACS para exclamar "Florentino (Pérez), te vamos a subir los impuestos".

Por otro lado, ha afirmado que "no ha sido PSOEizada" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afeado a los socialistas que el tema de la vivienda les cuesta mucho. También ha reivindicado que el trato a la monarquía debe limitarse a la "mínima cordialidad".

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Durante su entrevista en 'La Revuelta' de TVE, recogida por Europa Press, ha asegurado que la problemática de la vivienda ha sido un factor clave para ser aspirante a la Moncloa en estos comicios y que el objetivo esencial de volver a la primera línea política es evitar que haya un "gobierno facha" en España, así como que el PSOE "no sea connivente con la especulación"

También ha querido dar un toque de humor a su entrevista al regalarle al presentador del espacio, David Broncano, un traje de 'Supervivienda', la vestimenta con las que se disfrazaba en su etapa de activistas para irrumpir en actos de partidos en 2007 reclamando compromisos en materia de vivienda. Uno de estas acciones reivindicativa fue en un evento de ICV en el que estaba presente el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

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Precisamente materia de vivienda, la candidata de Frente Amplio ha defendido que ella, durante su etapa de alcaldesa de Barcelona, se enfrentó a los fondos de inversión y que que tienen que disponer de fuerza negociadora ante el PSOE, dado que a los socialistas el tema inmobiliario les "cuesta mucho".

EL TEMA INMOBILIARIO LE CUESTA AL PSOE

De hecho, ha citado que hay cargos de este partido que han acabado en patronales del sector por las "puertas giratorias", citando al exministro Joan Clos, mientras que en Frente Amplio quieren expropiar pisos de "fondos buitre".

Luego, ha afeado que ha visto a Sánchez "escurrir el bulto" en materia de vivienda desde 2019, cuando se comprometió con ella públicamente a aprobar una ley para limitar el alquiler y al final se aprobó cinco años después tras poner excusas. Asimismo, ha agregado que le advirtió que no se podía dejar de lado la vivienda, que tenía que "espabilar" y que ella "no ha sido PSOEizada" por el presidente.

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A su vez, Colau ha reivindicado una de las principales propuestas de Frente Amplio, un impuesto específico a megarricos para obtener recursos que permitan ampliar la vivienda pública a precio asequible y combatir la desigualdad "brutal" que presenta el sistema fiscal español entre pymes y grandes empresarios.

FLORENTINO "ENTENDERÁ" QUE LE SUBAMOS IMPUESTOS

Tras recalcar que esos recursos que recaude ese tributo irá también para servicios públicos como la sanidad, educación y mejora de pensiones, ha asegurado que los impuestos "son sexy si pagan los que más tienen" como su con un gravamen a los "milmillonarios".

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Así, ha desgranado que para subir precisamente las pensiones de los 2 millones que solo reciben 900 euros hay que poner impuestos a los ricos y empresarios como Florentino Pérez, de quien ha dicho que cuenta con un patrimonio de 4.900 millones. "Florentino, te vamos a subir los impuestos", ha proclamado para bromear que seguro que el empresario "lo entenderá".

MENOS DE 10.000 EUEROS EN EL BANCO

Aparte, ha respondido a la pregunta clásica de este programa sobre el patrimonio del que dispone que ya ha dicho antes que podría "tener más de 400.000 euros en el banco", pero sin embargo tiene menos de 10.000. Eso sí, sin ninguna deuda porque conoce ya a las entidades financieras.

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Respecto a la fractura entre Frente Amplio y Podemos en estos comicios, al naufragar los intentos de concurrir juntos el 29N, Colau ha rechazado calificar esa falta de acuerdo como "fracaso absoluto" y ha desgranado que su candidatura la conforman una quincena de partidos, que como confluencia diversa "no está mal".

A continuación, la aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha insistido en que lo intentó todo para tratar de incluir a Podemos en la coalición que lidera, pero que si alguien --en referencia a los morados-- "no quiere estar en un frente amplio tampoco se le puede obligar".

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Y es que ha insistido en que estaba dispuesta a todo por alcanzar el máximo de unidad en la izquierda, como poner encima de la mesa la posibilidad de cambiar el nombre de la candidatura o incluso dar un paso a un lado y elegir a otra persona como candidatable si había otra alternativa que suscitara consenso entre los partidos. Por tanto, Colau ha señalado que al ser imposible esa confluencia con Podemos solo queda respetar y "tirar para adelante".

LA GENTE SE HA "HARTADO" DE LA DIVISIÓN DE LAS IZQUIERDAS

Cuestionada por el descenso de apoyo electoral de la izquierda, la referente electoral de Frente Amplio ha remarcado que el ciclo político que supuso el 15M está llegando a su fin y ahora se abre otro nuevo, que se visualiza en movilizaciones en favor de la vivienda.

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Tras defender que se hicieron muchas cosas bien durante la última década por parte de la izquierda alternativa en los distintos gobiernos, sí hace la autocrítica "nada original" de que las "divisiones de las izquierdas" no han ayudado al espacio político.

"Por eso hay que hacer ahora un gran esfuerzo de que haya mucha más unidad, porque claramente la gente se ha hartado de que haya división en la izquierda cuando, en cambio, la derecha es capaz de, aunque tengan divisiones internas, de presentarse mucho más unida", ha reflexionado.

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