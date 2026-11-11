Almeyda afirma que Monterrey debe mostrar fuerza mental para llegar a la liguilla

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Monterrey (México), 11 nov (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del Monterrey, dijo este miércoles que su equipo debe sacar fuerza mental y carácter para demostrar que tiene la calidad para meterse a la fase final del Apertura del fútbol mexicano.

"Soy un hombre de fe y si trabajamos con pasión, fuerza y carácter, eso nos pagará bien, ojalá sea en este torneo. Por eso nuestra concentración para este sábado debes ser total, sin importar cómo llegue el rival. Tenemos que salir ante Querétaro a demostrar que queremos estar en la liguilla; mis jugadores quieren estar, pero deben demostrarlo", aseguró el estratega.

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El Monterrey marcha en la décima posición, con 21 puntos, en el torneo de Apertura, fuera de los ocho primeros que clasifican a la fase final.

Para fortuna de los Rayados aún tienen un partido pendiente de la séptima jornada en el que esta sábado visitarán al Querétaro, al que deben vencer para colocarse en el séptimo puesto con 24 unidades, dentro de zona de clasificación, para luego reafirmarse en la última jornada en la que visitarán a los Pumas UNAM.

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"Aún no se sabe dónde vamos a terminar, pero depende de nosotros entrar a la fase final; dentro de todo lo malo somos conscientes de ello. La mejor manera de mejorar es hablar poco y actuar. Esperamos estar a la altura para conseguir entrar a la liguilla", señaló.

Los Rayados vienen de ser goleados 4-0 por el Toluca el fin de semana pasado, un partido en el que tocaron fondo en sus malas actuaciones.

"Hemos tenido situaciones raras, distracciones durante los partidos y eso facilita a los rivales convertirnos primero. Nuestro peor partido fue ante Toluca, el resto los rivales han aprovechado las situaciones, se ha dado de que los partidos se hacen de ida y vuelta y eso a mí no me gusta. No hemos tenido la seguridad de no desordenarnos", reconoció el timonel.

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Almeyda llegó este torneo para intentar volver a meter al conjunto a la fase final, luego de que el semestre pasado Monterrey fracasó en el intento bajo el mando de Nicolás Sánchez, entonces técnico interino.

"Hemos venido para provocar un cambio, que hemos logrado por momentos. Ahora esperamos que ese cambio no sea como tomar una aspirina, que el dolor desaparece por un momento, pero sigue por dentro; estamos en esa parte. Tratamos de modificar lo que sucedió en el pasado", concluyó. EFE

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