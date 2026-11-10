'Vozinha' da la vuelta olímpica en Chile, en festejo de Colo Colo en el Monumental

Guardar

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' celebró este lunes en Chile el título conseguido con Colo Colo, dando la vuelta olímpica junto al plantel en el festejo por la estrella 35 del club realizado en el estadio Monumental de Santiago.

El Cacique se coronó campeón de la liga chilena el domingo, luego de vencer por 1-2 en su visita a Ñublense, consolidando una ventaja irremontable de 10 puntos frente a la Universidad de Chile, cuando restan tres fechas para el final del campeonato.

PUBLICIDAD

El guardameta, de 40 años, alzó la copa y fue ovacionado por la numerosa afición en las tribunas, tras haber sido clave en el duelo consagratorio al detener un remate en la última jugada, que pudo significar el empate rival.

El jugador africano, sin embargo, no cobró protagonismo en los discursos de celebración en los que el ídolo albo Arturo Vidal tomó el micrófono para cantar con la hinchada mensajes contra su archirrival, la U.

"El chuncho no lo puede creer, Colo Colo es lo más grande", dijo en referencia al conjunto universitario cuyo último título local fue en 2017.

'El King' jugó con los hinchas dejándoles el cierre de una frase que remató con una grosería: "Eso de ser campeones lo llevamos en la sangre y tienen que aceptarlo, chuncho conch...".

Parte del plantel, cuerpo técnico y la directiva lucieron durante la celebración unos gorros tejidos llamados chilotes, que es una prenda de abrigo tradicional que tiene forma cónica y es originaria del sur de Chile, de donde es oriundo el presidente del club, Aníbal Mosa, quien lo usó de amuleto en la temporada.

PUBLICIDAD

Fue precisamente Mosa quien informó, en medio del festejo, que el club ha iniciado las conversaciones para la renovación el entrenador argentino Fernando Ortiz, cuyo contrato vence en diciembre.

"Está cerca de renovar, pero lo importante son los deseos y ganas, que el proyecto seduzca y una chispeza (astucia) que nos una para lograr cosas", dijo en la transmisión oficial en TNT Sports.

Además del técnico, están pendientes otros acuerdos importantes como el de Vidal, quien en la previa dijo que "si Colo Colo fuera de la gente jugaría gratis, pero no es de la gente".

Al respecto Mosa aclaró que luego de tener concretado el vínculo de Ortiz procederán con la plantilla, entre ellos 'Vozinha', quien también tiene un contrato que vence el próximo mes.

El guardameta caboverdiano tiene una cláusula de extensión automática si disputa al menos el 50 % de los minutos que juegue el equipo en el período establecido en el acuerdo, una cuota que cumplirá si juega completo en dos partidos de los cinco que le restan a los albos y al menos 45 minutos más en otro.

PUBLICIDAD