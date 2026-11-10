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Verti supera las 500.000 pólizas en España a las puertas de cumplir 16 años de actividad

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Verti, la filial aseguradora digital de Mapfre en España, ha superado la cifra de 500.000 pólizas en el mercado español a las puertas de cumplir 16 años de trayectoria, tal y como ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la entidad ha ido adaptando progresivamente su propuesta a la evolución de los hábitos de consumo. Así, en la actualidad, el 85% de las operaciones relacionadas con la gestión de pólizas y el trámite de siniestros se realizan de forma completamente autónoma a través de las plataformas digitales de la aseguradora.

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Esta evolución también se refleja en sus indicadores de satisfacción. De este modo, Verti registra un 'Net Promoter Score (NPS)' global de 65 puntos en sus áreas de Prestaciones de Autos, Hogar y Asistencia en Carretera, métrica que evalúa el nivel de recomendación de los usuarios.

Asimismo, sus procesos de venta se han situado en las primeras posiciones del estudio de Innovación Aseguradora durante diez ediciones consecutivas, al tiempo que su aplicación móvil destaca entre las mejor valoradas dentro del segmento de aseguradoras digitales en España. La compañía también ha sido reconocida en el ranking internacional 'World's Best Insurance Companies 2025', elaborado por la revista Forbes.

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DIVERSIFICACIÓN DEL RAMO Y SOLUCIONES DE MOVILIDAD

Desde su lanzamiento centrado en los ramos de autos, motos y hogar, la aseguradora ha ido ampliando su oferta hacia nuevas necesidades de cobertura. Entre las soluciones incorporadas figuran el Seguro 6 Ruedas --orientado a la cobertura conjunta de coche y moto--, los productos para mascotas y, más recientemente, las pólizas de movilidad destinadas a patinetes eléctricos.

De cara al futuro, desde Verti han señalado que continuarán enfocados en la optimización de sus procesos digitales y en la integración de herramientas tecnológicas para simplificar la relación del cliente con sus coberturas.

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