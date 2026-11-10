Los europeos del G7 se reúnen con A. Saudí y Catar sobre la guerra de Irán, pero sin EEUU

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(Actualiza con elementos de contexto)

París, 10 nov (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania se reunieron este martes, en paralelo a la reunión de ministros de Exteriores del G7 en París, con los de Arabia Saudí y Catar, para hablar de la guerra en Oriente Medio, pero en ausencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que también está en la ciudad.

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Fuentes del Ministerio francés de Exteriores indicaron poco antes del encuentro que el objetivo de este encuentro era abordar la situación en Oriente Medio, "en particular sobre la crisis iraní y sus repercusiones en términos de seguridad y económicas, tanto para la región como para el conjunto de la comunidad internacional".

El encuentro, "en los margenes de la reunión ministerial del G7", se organizó para las 9:30, justo antes de la sesión programada de los jefes de la diplomacia de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) sobre la "estabilidad en Oriente Medio".

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Una sesión en la que sí debía participar Rubio, que desde su llegada este lunes a París ha mantenido encuentros bilaterales con otros ministros, entre otros el anfitrión, el francés Jean-Noël Barrot.

No es la primera vez que se concreta en los últimos meses una discusión en este formato entre europeos y países del golfo Pérsico, sin representantes de Washington, que es uno de los contendientes en la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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El interés especial de este lunes es que el primer ministro catarí y jefe de la diplomacia, Mohamed bin Abderrahmán Al Thani, mediador en el conflicto, acababa de llegar a París desde Washington, donde se había reunido con Donald Trump, y así ha podido contar al resto de los interlocutores la posición del presidente estadounidense tras el revés que ha sufrido en las elecciones de mitad de mandato.

Una posición que se resumiría en que Estados Unidos se decanta por privilegiar una solución negociada, pero al mismo tiempo quiere que todos sepan, también sus aliados en la región, que no excluye la solución militar y que considera estar en posición de hacer plegar a los iraníes.

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Las dos cuestiones principales para que se pueda desbloquear la crisis serían el restablecimiento de la navegación sin obstáculos por el estrecho de Ormuz, utilizado por el régimen de Teherán como el gran instrumento de presión, y ciertos aspectos del programa nuclear iraní. EFE