Supremo indio pide frenar emisiones vehiculares en el noviembre más contaminado desde 2020

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Nueva Delhi, 10 nov (EFE).- La Corte Suprema de la India exigió este martes una intervención urgente para frenar las emisiones de vehículos en varias regiones del norte del país, mientras la calidad del aire en la capital, Nueva Delhi, registra su peor inicio de noviembre desde 2020.

El máximo tribunal ha ordenado a los Gobiernos de Delhi y de tres estados vecinos que informen sobre las acciones a corto y largo plazo para mitigar estas emisiones vehiculares, incluidas las adoptadas para evitar la entrada y circulación de vehículos obsoletos a las ciudades.

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Asimismo, instó a estas autoridades a informar sobre los mecanismos existentes para identificar y regular los vehículos que no cumplen las normas de emisiones, exigiendo detalles sobre cómo controlan el acceso de camiones y coches provenientes de los estados vecinos.

La polución en Delhi se disparó a finales de la semana pasada en medio de las celebraciones de Diwali, un importante festival durante el cual es tradición el lanzamiento masivo de fuegos artificiales.

Ante esto, la capital activó la Fase 3 del Plan de Respuesta Graduada (GRAP III), un protocolo de emergencia oficial que restringe las obras de construcción y la circulación de los vehículos más contaminantes.

Además, las autoridades aseguran que solo se matriculan vehículos que cumplen las estrictas normas de emisiones BS-VI y que han retirado de las calles los coches de gasolina de más de 15 años y diésel de más de 10 años.

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Según los datos oficiales de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB, por sus siglas en inglés), el índice general en la capital india marcaba 300 puntos a las 15:05 hora local (09:35 GMT) del martes, situándose en la categoría de "pobre".

El portal de monitoreo independiente indio AQI.in alertó que noviembre se encamina a ser el mes con mayor contaminación en la región desde 2020. EFE