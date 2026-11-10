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Republicanos bloquean intento de juicio político a secretario de Defensa en el Congreso

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Washington, 10 nov (EFE).- La mayoría republicana de la Cámara de Representantes bloqueó este martes un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la guerra en Irán o la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En una ajustada votación de 211 votos frente a 204 la Cámara decidió remitir la iniciativa a un comité, lo que a la práctica anula la posibilidad de enjuiciar a Hegseth.

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La media fue impulsada por el republicano Thomas Massie, crítico de Trump, quien fue el único de su partido en votar en favor. EFE

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