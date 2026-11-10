Portugal activa alerta y prepara un amplio dispositivo de emergencia ante borrasca Charles

Guardar

Lisboa, 10 nov (EFE).- Portugal ha activado la situación de alerta en el territorio continental entre las 00.00 (GMT) y las 23.59 del miércoles y prepara un amplio dispositivo de emergencia y seguridad ante la llegada de la borrasca Charles, que contará con 1.100 efectivos de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y una mayor disponibilidad de bomberos, equipos médicos y otros servicios.

El primer ministro, Luís Montenegro, advirtió de que el país afrontará "horas difíciles" y pidió a la población que no subestime los riesgos. Tras reunirse con la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), recomendó prudencia, teletrabajar cuando sea posible y reducir al mínimo los desplazamientos.

PUBLICIDAD

"No se trata de asustar a nadie", sino de actuar con responsabilidad para limitar los daños, puntualizó.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) prevé lluvias intensas y persistentes, con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y, en zonas expuestas, de hasta 140.

Las autoridades avisan de que las rachas podrían superar los 150 kilómetros por hora si se forma el conocido como 'sting jet', un fenómeno meteorológico poco habitual que puede provocar vientos especialmente destructivos. Algo similar ocurrió con la borrasca Kristin, que a comienzos de año causó seis muertos y devastó varias regiones del centro del país.

PUBLICIDAD

También se esperan olas de entre cinco y siete metros al sur del cabo Raso, con alturas máximas de hasta trece metros. Madeira mantiene avisos rojos por lluvia y naranjas por viento, mientras que las islas Azores no se verán afectadas por Charles.

La alerta activa un refuerzo de los servicios de emergencia y seguridad. La Guardia Nacional Republicana (GNR) prepara unos 1.100 efectivos, que podrán desplegarse según evolucione la situación, con prioridad para las zonas expuestas a inundaciones, desprendimientos y caída de árboles.

PUBLICIDAD

Las patrullas vigilarán las carreteras, podrán cortar vías, organizar desvíos y habilitar corredores para los equipos de socorro. La GNR también podrá apoyar evacuaciones, aislar áreas de riesgo y controlar accesos. El Gobierno ha elevado además la disponibilidad de la Policía de Seguridad Pública, los bomberos, los equipos médicos y de salud pública, los servicios de apoyo social y los equipos de energía y comunicaciones.

Las autoridades han ordenado el cierre este miércoles de los centros educativos públicos, privados y del sector social —incluidas guarderías y centros de educación infantil—, así como de los servicios públicos no esenciales.

Asimismo, se suspenden los eventos al aire libre y se prohíbe temporalmente circular o permanecer en parques, jardines, bosques y otras zonas arboladas señaladas como peligrosas. Igualmente se han previsto restricciones en la costa, las riberas y las áreas inundables, además de medidas para asegurar o retirar estructuras que puedan desprenderse, como andamios, toldos y carteles.

PUBLICIDAD

Para el conjunto de las empresas privadas no se ha anunciado un cierre general, pero el Ejecutivo ha pedido a los empleadores que faciliten el teletrabajo. Los empleados que deban quedarse en casa para cuidar de sus hijos por el cierre de los centros educativos podrán justificar sus ausencias conforme a las normas laborales, según han indicado las autoridades.

La declaración de alerta permite asimismo que los trabajadores públicos y privados que sean bomberos voluntarios o integrantes operativos de la Cruz Roja Portuguesa queden dispensados de acudir al trabajo o puedan justificar sus ausencias, salvo quienes desempeñen determinadas funciones esenciales.

PUBLICIDAD

En Lisboa, el alcalde, Carlos Moedas, anunció el cierre de los túneles, parques, jardines y equipamientos culturales municipales desde la medianoche. Pidió evitar la circulación por la ribera del Tajo y recomendó quedarse en casa y teletrabajar. Los siete centros de acogida para personas sin hogar permanecerán abiertos las 24 horas.

La organización de la Web Summit anunció la cancelación de la segunda jornada, prevista para este miércoles, en línea con las recomendaciones del Gobierno portugués ante los riesgos asociados a la borrasca Charles, entre ellos las inundaciones, las alteraciones del transporte y los efectos del viento en las estructuras exteriores.

PUBLICIDAD

La feria retomará su actividad el jueves, una vez que haya pasado la tormenta.

Las restricciones afectan de igual manera al transporte. La empresa energética REN activó su plan de respuesta ante emergencias, movilizó equipos y reforzó la coordinación con los operadores de electricidad y gas para proteger el suministro ante posibles daños en las redes.

PUBLICIDAD

La operadora Rede Expressos anunció la suspensión de sus servicios nacionales entre las 10.00 y las 23.59 del miércoles. La compañía ferroviaria CP advirtió de posibles perturbaciones y aconsejó consultar el estado de la circulación antes de viajar.

La concesionaria Lusoponte limitó a 60 kilómetros por hora la velocidad en los puentes 25 de Abril y Vasco da Gama, en Lisboa, y desaconsejó el paso de motocicletas y vehículos vulnerables al viento.

Las autoridades mantienen activos los centros territoriales de coordinación y piden seguir los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundables, arboladas o expuestas al oleaje.

En el ámbito deportivo, la UEFA aplazó los partidos previstos para este miércoles en Portugal por los avisos meteorológicos.

Los encuentros Benfica-Austria Wien y União Torreense-Sparta de Praga aún no tienen una nueva fecha. Los partidos sub-17 Portugal-Andorra y Bulgaria-Serbia, y los sub-19 Alemania-Suecia y Portugal-Lituania, se jugarán el jueves. EFE