OMS: Sólo en 19 de 40 países africanos se notifican al menos un 80 % de las muertes

Guardar

Nairobi, 10 nov (EFE).- Solo en 19 de cuarenta países de África analizados se notifica al menos el 80 % de las muertes registradas, reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un nuevo informe presentado este martes en Nairobi en el Primer Foro de Datos de Salud de África.

"Los datos de calidad transforman las alertas en acciones. Esto solo ocurre cuando la información adecuada llega a las personas indicadas en el momento oportuno", afirmó el director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi, al inaugurar la primera edición de este foro, que está previsto que se celebre cada dos años.

PUBLICIDAD

El informe de la OMS señala que sólo 21 de los cuarenta países analizados afirmaron que registraban la causa de fallecimiento en al menos el 80 % de las muertes documentadas.

"Cuando las muertes no se documentan ni se investigan adecuadamente, las autoridades sanitarias pueden no identificar las causas recurrentes de mortalidad evitable, lo que retrasa la adopción de acciones", alertó la agencia de la ONU en un comunicado.

Aunque el estudio documenta algunas mejoras, también revela que solo un 18 % de los países analizados tenían un presupuesto asignado específicamente para los sistemas de información sanitaria y sólo un 20 % reportaron contar con historiales médicos digitalizados.

Casi 320 delegados de 51 países africanos y de organizaciones y agencias internacionales participan en la reunión en la capital keniana -junto con más de 200 de manera telemática- hasta el próximo jueves, para abordar las carencias de los sistemas de información sanitaria del continente y buscar soluciones bajo el lema "Mejores datos, mejor salud para todos".

PUBLICIDAD

"Un ministro que asigna el presupuesto sanitario necesita saber dónde fallan los servicios, y un responsable sanitario a nivel de distrito necesita comprender por qué los niños no se vacunan", señaló Janabi.

"Sin embargo -lamentó-, con demasiada frecuencia, las personas que prestan la atención trabajan con información incompleta e informes retrasados en sistemas que no se comunican entre sí".

Por su lado, el ministro de Sanidad de Kenia, Aden Duale, subrayó que, "ante la reducción de la financiación externa, África no puede permitirse sistemas fragmentados, ni sistemas de notificación paralelos o inversiones duplicadas".

"Debemos reconocer que el futuro de la cobertura sanitaria universal en África depende de la eficacia con la que aprovechemos nuestros datos sanitarios. Y necesitamos un compromiso a nivel continental", añadió.

Duale afirmó que África debe tener "gobernanza y soberanía sobre sus datos" así como "marcos jurídicos" que protejan a los ciudadanos, por lo que es necesaria "inversión y financiación sostenible, tanto nacional como internacional" para la infraestructura digital.

En este sentido y en respuesta a una pregunta de EFE, el ministro mantuvo que el acuerdo millonario de cooperación sanitaria firmado el pasado año entre Kenia y Estados Unidos "cumple" con las leyes kenianas de protección de datos.

Entre otras crisis, la falta de información sanitaria afecta a la epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) y de la cual se han registrado casos vinculados a ese brote en otros países, como Uganda, Kenia o Nigeria.

PUBLICIDAD

En este sentido, Henri Mbiya-Ngandu Luboya, uno de los asistentes y responsable de gestión de información para la OMS en la RDC, subrayó en declaraciones a EFE que, tanto para esta epidemia como cualquier otra crisis sanitaria, la "digitalización" permite "recibir rápidamente las alertas y tomar las medidas necesarias a tiempo".

Pese a estos desafíos, Janabi celebró la "fortaleza" de los sistemas sanitarios que ha permitido evitar la transmisión de la epidemia a la capital congoleña, Kinsasa, o la propagación de la enfermedad en otros países. EFE

(foto) (vídeo)