Agencias

Irán avisa de que se acuerde o no la paz con EEUU "la confrontación continuará"

Imagen SGCO4ECEOZDKPL4THFJBLYXEAU
Guardar

El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, ha sostenido este martes que se acuerde o no la paz con Estados Unidos, "la confrontación continuará" en una llamada a dar un salto tecnológico para tener una superioridad sobre "el enemigo".

En unas declaraciones recogidas por la cadena pública Irib, el vicepresidente iraní ha señalado la ciencia y la tecnología como "factor de superioridad frente al enemigo", insistiendo en que estos avances deben seguir "independientemente de las condiciones políticas y de seguridad".

PUBLICIDAD

"Se alcance o no la paz, el camino de la confrontación con el enemigo continuará", ha pronosticado el dirigente iraní, llamando así a "impulsar con mayor seriedad el desarrollo de tecnologías avanzadas para obtener ventaja sobre el enemigo".

Estas declaraciones llegan cuando Estados Unidos e Irán han reiniciado los contactos indirectos a través de mediadores como Qatar, en un intento renovado de poner fin al conflicto en Oriente Próximo tras el ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel el pasado febrero para descabezar a la República Islámica.

PUBLICIDAD

La última propuesta iraní sobre la mesa ofrece la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz en dos días una vez se cumplan con las condiciones: fin del bloqueo naval estadounidense, recuperación del comercio de petróleo, también para Irán, y alto el fuego en todos los frentes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jannik Sinner espera volver en el Abierto de Australia: "Si nos precipitamos, quizá la situación empeore"

Jannik Sinner espera volver en el Abierto de Australia: "Si nos precipitamos, quizá la situación empeore"

La AN rechaza sacar del 'caso Plus Ultra' gestiones de Zapatero en Bolivia y niega investigación prospectiva

La AN rechaza sacar del 'caso Plus Ultra' gestiones de Zapatero en Bolivia y niega investigación prospectiva

La agresión a una concejala marca la nueva jornada de protestas estudiantiles en Francia

Infobae

Israel profundiza sus lazos militares con Marruecos con la apertura de una oficina de enlace en Rabat

Israel profundiza sus lazos militares con Marruecos con la apertura de una oficina de enlace en Rabat

De la Fuente ve apto a Lamine Yamal ante Inglaterra: "No merecía la pena asumir riesgo"

Infobae