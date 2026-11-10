Macron demanda de nuevo a una influencer estadounidense ultra por difundir rumores sobre que su mujer es trans

Guardar

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su mujer Brigitte han vuelto a presentar una demanda por difamación en Estados Unidos contra la influencer ultraderechista estadounidense Candace Owens por difundir la teoría de la conspiración de que la primera dama francesa es una mujer transexual.

Esta nueva demanda, presentada el pasado 4 de noviembre ante un tribunal del estado de Tennessee, y llega después de que un juez limitara a finales de octubre el alcance de otra demanda de este tipo presentada anteriormente contra Owens en el estado de Delaware --y que se remonta al verano de 2025--.

PUBLICIDAD

Dicho juez dictaminó que Owens no podía ser considerada personalmente responsable por difundir esas informaciones, pero permitió que el proceso continuara contra sus empresas, según informaciones recogidas por el diario francés 'Le Parisien'.

Así, la pareja ha acusado a Owens de no haber "dejado de difundir" este tipo de rumores incluso tras presentarse la demanda inicial y ha asegurado que estas acciones han llegado incluso a "intensificarse" durante este tiempo. El documento presentado, de unas 400 páginas, enumera aproximadamente 88 cargos por presunta difamación.

PUBLICIDAD

No obstante, la influencer ha afirmado en una serie documental que la primera dama nació varón y que se llamaba entonces Jean-Michel Trogneux, unas declaraciones por las que Macron y su mujer han pedido una indemnización en calidad de daños y perjuicios.