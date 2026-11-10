La FINUL denuncia un ataque a tiros contra una de sus patrullas en el sur de Líbano sin dejar víctimas

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La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este martes que una de sus patrullas en el sur de Líbano ha recibido varios disparos durante un circuito rutinario sin constancia de víctimas.

"Esta tarde, una patrulla rutinaria de la FINUL cerca de Wadi Jilu fue objeto de disparos", relata la misión de la ONU, que habla de "una decena de tiros" contra sus militares.

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"Tras identificar el destello de un disparo, la patrulla respondió al fuego. El atacante dejó de disparar. Ningún miembro de las fuerzas de mantenimiento de la paz resultó herido", añade la FINUL, que no identifica a los responsables de los disparos.

La FINUL pide al Gobierno de Líbano que inicie una investigación al respecto y reclama a "todos los actores" implicados en el conflicto en el sur de Líbano, ocupado por Israel para, esgrime, terminar de acabar con la presencia en la zona de milicias de Hezbolá, "la seguridad y protección del personal y los bienes de las Naciones Unidas".

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