La Fase Liga de la Champions bate su récord anotador con una media de 4,04 goles en cuatro jornadas

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La Fase Liga de la Liga de Campeones ha alcanzado el ecuador de su tercera edición registrando las mayores cifras goleadoras de su historia, con un total de 291 goles anotados en los 72 partidos disputados hasta la cuarta jornada y un promedio de 4,04 tantos por encuentro.

Esta cifra goleadora supone un incremento del 18,3% en la cantidad de goles en comparación con la misma fase de la temporada pasada --con 45 tantos más-- y un aumento del 31,7% respecto a la edición 2024/25. En cada una de las cuatro primeras jornadas disputadas se han marcado más goles que en la jornada equivalente de cualquiera de las dos ediciones anteriores del nuevo formato de la Champions.

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La jornada 2 de esta edición se sitúa hasta el momento como la más fructífera con 78 goles, mientras que las jornadas 3 y 4 también han entrado entre las cinco fechas históricas con más anotaciones. En la segunda noche de la cuarta jornada, además, todos los equipos participantes lograron marcar al menos un gol en una jornada de ocho o más partidos, una circunstancia estadística que no se producía en el torneo desde octubre de 2009.

La UEFA ha destacado asimismo el incremento en la igualdad competitiva del torneo, reflejado en que solo un 9,7% de los encuentros jugados ha finalizado en empate, reduciendo los registros del 13,9% de la temporada 2024/25 y del 22,2% de la 2025/26. Un 40,3% de los partidos se ha decidido por un margen de un solo gol, mientras que únicamente se ha contabilizado un empate a cero en el total de los 72 enfrentamientos celebrados, registrado en el duelo entre el Bodo/Glimt y el Lille.

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La variabilidad en el marcador también ha registrado un incremento notable, con una media de 2,18 cambios de ventaja por partido --entendidos como los momentos en los que un gol altera el estado del marcador entre victoria local, empate o triunfo visitante--, frente a los 1,69 cambios contabilizados en este mismo periodo durante el curso anterior y los 1,64 del año precedente.

Partidos como las victorias por 3-4 del Club Brugge ante el Inter o del Real Madrid frente a la Roma, así como los triunfos por 2-3 del Aston Villa, Liverpool, Manchester United o Manchester City han marcado esta tendencia. De momento, el equipo más goleador es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, con 20 tantos, seguido por los 19 tantos del Como de Cesc Fàbregas y los 14 del Barça de Hansi Flick.

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A nivel de competitividad entre clubes de diferentes bombos, 35 de los 36 equipos participantes han sumado al menos un punto y 33 de ellos han logrado una victoria. Únicamente el PSG y el Real Madrid mantienen el pleno de triunfos al frente de la tabla, mientras que el Como, procedente del bombo cuatro, ocupa la cuarta posición como el segundo equipo más goleador con 19 tantos, solo superado por el conjunto parisino.

Por su parte, los 16 clubes que ocupan las plazas destinadas a los 'play-offs' de eliminatorias muestran la inclusión del formato al repartirse entre tres representantes del bombo uno, siete del bombo dos, tres del bombo tres y tres del bombo cuatro, a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la fase inicial con la disputa simultánea de 18 partidos en la fecha definitiva.

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