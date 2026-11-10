La Biblioteca Nacional recibe como donativo el legado documental del compositor Agusto Algueró

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La Biblioteca Nacional de España ha recibido como donativo el legado documental del compositor Augusto Algueró, director de orquesta y compositor de bandas sonoras y de algunas de las canciones más conocidas de la segunda mitad del siglo XX en España.

La donación del hijo del músico incluye más de doscientas partituras manuscritas de su obra compositiva, así como fotografías, correspondencia, estudios y reseñas de su obra y otra documentación personal y profesional, conjunto que será procesado y catalogado por el Servicio de Partituras y Fondos Personales en los próximos meses. Además, completan el donativo una batuta y el piano del compositor.

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Algueró Dasca comenzó su carrera artística muy joven. Arreglista, director y compositor, colaboró asiduamente con el cine, creando decenas de bandas sonoras para películas como 'Brigada criminal' (1950), que fue su primera colaboración con 16 años; 'El ruiseñor de las cumbres', con el niño Joselito; 'Cabriola'; 'Marisol, rumbo a Río o Tómbola', protagonizadas por Marisol; 'Las chicas de la Cruz Roja', 'El día de los enamorados' o 'La fierecilla domada', con Carmen Sevilla; hasta 'Primer y último amor'.

También compuso para televisión, como la sintonía de 'Historias de la frivolidad', de Narciso Ibáñez Serrador, o 'El Irreal Madrid', colaboraciones por las que obtuvo la Rosa de Oro del Festival de Montreux y la Ninfa de Oro del Festival de Televisión de Montecarlo, respectivamente.

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Asimismo, trabajó para el teatro, encargándose por ejemplo de la dirección musical del espectáculo 'Mamá, quiero ser artista' de Concha Velasco.

Por otro lado, es autor de canciones del imaginario colectivo musical español como 'Penélope', de Joan Manuel Serrat y que le valió el premio BMI de Estados Unidos en 1998; 'Te quiero, te quiero', interpretada por Carmen Sevilla y más tarde por Nino Bravo; 'Tómbola', cantada por Marisol; o 'Chica ye-yé', popularizada por Concha Velasco.

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Compuso 'Estando contigo', con la que Conchita Bautista participó en Eurovisión en 1961, primera vez en que España participaba en el Festival Europeo de la Canción, al que Algueró volvería en 1972 con la canción 'Amanece', interpretada por Jaime Morey y que quedó en décima posición.