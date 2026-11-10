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España aprueba medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente

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Madrid, 10 nov (EFE).- El Gobierno español aprobó este martes un paquete de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria que clarifica las respuestas ante posibles riesgos y los tiempos de conducción de maquinistas, tras el accidente ocurrido en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla del pasado 28 de octubre en el que murieron 69 personas.

La aprobación de este Real Decreto ley coincide con la jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas de trenes, que arrancó esta mañana con importantes repercusiones, sobre todo en los trenes de cercanías de Madrid y Barcelona.

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Estas medidas permitirán que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores ferroviarios a adoptar las medidas "necesarias y proporcionadas" ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad para evitarlas o limitarlas. Podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

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Se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad.

Toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se precisa y modifica los periodos que deben computarse como tiempo de conducción de los maquinistas y se inicia un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores de jubilación con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

Además, el Consejo de Ministros aprobó hoy la creación de la figura del defensor de víctimas de accidentes de transporte colectivo, un cargo permanente que coordinará la atención de los afectados.EFE

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