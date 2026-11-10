El cuarto ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana iniciará el viernes

Guardar

Caracas, 10 nov (EFE).- El chavismo y un sector de la oposición tienen previsto iniciar el cuarto ciclo de diálogo el viernes 13 de noviembre, informaron a EFE fuentes relacionadas con estas conversaciones, que iniciaron formalmente en agosto pasado con el respaldo de Estados Unidos y en las que no participa directamente la líder opositora María Corina Machado.

La fuente consultada no detalló los temas que se abordarán en el esta nueva fase de diálogo, que lidera por el chavismo Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, y por el sector opositor la exdiputada Dinorah Figuera.

PUBLICIDAD

Figuera dijo el lunes que en Venezuela habrá "elecciones justas y blindadas", en momentos en los que organizaciones y partidos opositores exigen unas presidenciales, y agradeció a Estados Unidos por apoyar el proceso de diálogo en su país.

Asimismo, informó que se espera el anuncio de nuevas liberaciones de presos políticos, según una entrevista publicada el fin de semana por el periodista David Placer en su canal de YouTube.

En el tercer ciclo de diálogo, que culminó en octubre, acordaron la revisión de la Ley orgánica de la Contraloría General y otras como la Simón Bolívar -aprobada en 2024 por el Parlamento que preside Jorge Rodríguez-, que contempla penas de hasta 30 años de prisión, así como multas millonarias y 60 años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones exteriores.

PUBLICIDAD

En los ciclos anteriores, llevados a cabo entre agosto y septiembre, ambas delegaciones acordaron avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Supremo -señalado de servir al Gobierno-, y abordar temas como el desbloqueo del oro de Venezuela retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs y otras medidas.

Este diálogo, del que tampoco forma parte el excandidato presidencial y líder opositor Edmundo González Urrutia, es impulsado por Estados Unidos como parte del proceso de transición, luego de capturar a Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero. EFE

PUBLICIDAD