El canciller francés tilda de "muy grave" la posición de Mélenchon sobre el Donbás

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París, 10 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, tildó este martes de "muy grave" la posición sobre la región ucraniana del Donbás del candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon, quien, en un mitin el domingo pasado, sugirió someter al voto de sus habitantes "de qué lado de la frontera" querrían estar.

"Se trata de la retórica que vienen utilizando desde hace mucho tiempo los dictadores de regímenes autoritarios para invadir a sus vecinos", aseveró Barrot, en la conferencia de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G7.

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Durante su mitin en las afueras de París, Mélenchon -el candidato de izquierdas mejor posicionado en las encuestas para pasar a la segunda vuelta de las presidenciales de abril-mayo de 2027- realizó unas controvertidas declaraciones sobre el Donbás.

"No aceptamos que se contemple una paz con concesiones territoriales en Ucrania sin que se pregunte a las poblaciones afectadas si están de acuerdo con encontrarse a este lado de la frontera o al otro", es decir (Ucrania o Rusia), declaró entonces el líder de la Francia Insumisa (LFI) y aspirante al Elíseo en 2012, 2017 y 2022.

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El canciller francés reprochó a Mélenchon que, con esa declaración, dé a entender que el pueblo del Donbás es diferente al de Ucrania.

Para Barrot, lo que dice el candidato izquierdista es que "el derecho de este pueblo (Donbás) a la autodeterminación está siendo en realidad pisoteado por las autoridades ucranianas, y que, por consiguiente, es legítimo que una potencia extranjera como Rusia venga a liberar a estos pueblos oprimidos".

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"Es, ni más ni menos, el argumento que Vladímir Putin ha utilizado y sigue intentando utilizar para justificar su guerra de agresión ilegal y colonial en Ucrania", ahondó el ministro, quien acusó al veterano político de "complacencia hacia Vladímir Putin y desconfianza hacia la Unión Europea".

Ante la polémica que esa frase de Mélenchon ha creado en Francia, La Francia Insumisa (LFI) emitió un comunicado para aclarar las posiciones del candidato presidencial donde asegura que el Donbás ha sido "ilegalmente" tomado por Rusia, al tiempo que considera que la guerra no se resolverá "militarmente".

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En la misma conferencia del G7, Barrot fue preguntado sobre una eventual inquietud de Kiev tras las elecciones presidenciales de abril-mayo 2027, en las que, según los actuales sondeos, los favoritos a suceder al dirigente pro-Kiev Emmanuel Macron son, en primer lugar, la ultraderechista Marine Le Pen y, en segundo, Mélenchon.

Ambos dirigentes han sido acusados por sus detractores de estar en la órbita de Moscú. Le Pen ya adelantó que, si gana las presidenciales, cortará la ayuda militar a Ucrania.

"Creo que (a los ucranianos) también les preocupa el proyecto antieuropeo de estas fuerzas populistas de tendencia autoritaria, que están fascinadas por autócratas como Vladímir Putin, pero desconfían de la Unión Europea aun cuando la Unión Europea es nuestra fuerza", refirió Barrot. EFE

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