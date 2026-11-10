Díaz-Patón, demoledor ante el acercamiento de Ágatha Ruiz de la Prada y 'El Chatarrero': "Se agarra a un clavo ardiendo"

10/11/2026 José Manuel Díaz-Patón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Soltera y sin compromiso desde que puso fin a su noviazgo con José Manuel Díaz-Patón en febrero de 2025, Ágatha Ruiz de la Prada sorprendía reapareciendo de lo más cómplice junto a su ex Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' el pasado 12 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas, activando las alarmas acerca de una posible reconciliación con el dueño de 'Desguaces La Torre' seis años después de su ruptura tras una infidelidad del empresario, con el que siempre ha presumido de mantener una maravillosa amistad aunque su historia de amor no hubiese funcionado.

Un acercamiento sobre el que ahora se ha pronunciado Díaz-Patón, que alejado del foco mediático desde hace meses ha reaparecido para dar su opinión sin filtros, pero con una buena dosis de ironía, sobre los rumores de que la diseñadora podría dar una nueva oportunidad a 'El Chatarrero'.

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"Es que la gente se ha agarra un clavo ardiendo. Es muy guapo, hay que reconocer las cosas, y entonces al ser tan guapo, pues es que se ha cogido a un clavo ardiendo, no sé, pero como él es como un actor de Hollywood de los años 80...." ha expresado divertido. "A mí no me ha sorprendido nada, si cada uno encuentra lo que busca ya está, y no sé, a lo mejor está enamorada" ha apuntado entre risas, reconociendo que "hacen buena pareja porque él es tan apuesto y tan fantástico...".

Sin embargo, y como ha asegurado, "yo me llevo bien con ella. Ágatha es una mujer excepcional en mi vida, ha sido de lo mejor que he tenido en mi vida, no voy a decir la mejor porque he tenido varias y todas han sido un 10, la verdad que te voy a decir una cosa, hasta mi mujer esa que me pone verde, ha sido un 10, porque de verdad que yo al mes me doy cuenta si una mujer es ya no va a valer o sí o vale y todas han sido un 10 y Agatha, por supuesto, claro cómo iba a ser menos". "Yo les deseo lo mejor, a lo mejor se casan" ha zanjado entre risas.

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Quien sí ha encontrado el amor es Díaz-Patón, que muy bien acompañado por una misteriosa mujer ha confesado que "estoy estupendamente, fenomenal, medio enamorado ya, me tiene muerto". "Estamos trabajando en ello" ha añadido su nueva pareja, que ha destacado que lo que más le gusta de él es que es "simpatiquísimo, es lo mejor que hay".