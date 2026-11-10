Detenido un exempleado de Justicia por filtraciones a un abogado investigado por blanqueo junto a Bolsonaro

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La Policía de Brasil ha detenido este martes a un exfuncionario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del país, acusado de filtrar información al abogado Willer Tomaz en un presunto caso de blanqueo de capitales por el que también está siendo investigado el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro.

Se trata de Humberto Fontoura Pradera, exempleado del alto tribunal y ha sido detenido por orden del Tribunal Supremo Federal en el marco de una investigación por los supuestos delitos de revelación de secretos oficiales, malversación electrónica, corrupción activa y pasiva y blanqueo de capitales.

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El pasado 16 de octubre fue destituido de su cargo como secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación del TSJ, tras ser objeto de una investigación interna por las sospechas en torno a su gestión, según recoge el diario 'O Globo'.

De acuerdo a la Policía, Willer Tomaz recibió información sobre distintos casos en curso en el TSJ, incluido el acceso anticipado a borradores de decisiones de esta corte así como a opiniones de la Fiscalía Federal o incluso el resultado de sentencias para así poder modificar su estrategia procesal.

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Tomaz está siendo investigado por un presunto esquema de blanqueo de capitales que habría puesto en marcha junto al excandidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro, quien se encuentra desde hace dos semanas en Estados Unidos, pese a que tenía cancelados sus pasaportes precisamente por las investigaciones en su contra.

Esta causa menciona registros de fiestas, encuentros y reuniones entre Tomaz y Bolsonaro, pagos de viajes para el parlamentario, así como un vínculo con una cuenta bancaria a nombre de la empresa Alcazar Holding, en la cual este último figuraba como "usuario maestro".

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Según la Policía brasileña, una de las cuentas bancarias del abogado movió cerca de 130 millones de reales (22,9 millones de euros) solo entre marzo y mayo de 2025.