Cusco, la capital incaica, se alista para ser el epicentro católico durante visita de papa

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Cusco (Perú), 10 nov (EFE).- Cusco, la ciudad peruana que fue capital del antiguo imperio incaico, se prepara para ser durante unas horas el epicentro del mundo católico al acoger al papa León XIV como parte de su visita apostólica a Perú, país que marcó su vida pastoral al haber pasado más de 20 años, adoptar su nacionalidad y llegar a ser obispo.

León XIV estará apenas cuatro horas en Cusco el domingo 15 de noviembre, una intensa jornada en la que el papa llegará a la ciudad andina procedente de Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, para liderar dos actividades durante la mañana y trasladarse en la tarde a la amazónica ciudad de Pucallpa.

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El pontífice mantendrá un Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular en la emblemática fortaleza inca de Saqsayhuamán, el complejo amurallado de colosales piedras que se ubica en la parte alta de la ciudad.

En la explanada de Saqsayhuamán, escenario de actos multitudinarios como la escenificación del Inti Raymi, la gran fiesta de origen inca para celebrar el año nuevo andino, ya se instala el escenario en el que estará el papa y su comitiva, frente a unos 75.000 asistentes.

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El momento álgido del acto será la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén, el canto de la Salve Regina y la bendición final, con la que León XIV se despedirá de la feligresía a bordo del papamóvil, que atravesará la explanada.

Posteriormente, el papa se dirigirá a la Plaza de Armas de Cusco para realizar la tradicional oración del ángelus, un rezo que el pontífice acostumbra a oficiar todos los domingos en la Plaza de San Pedro, del Vaticano, pero que en esta ocasión lo hará desde la plaza más importante del "ombligo del mundo", como los incas denominaban a su capital.

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Allí, ante unos 35.000 asistentes, el Santo Padre entregará un sudario papal al Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco.

Aunque su paso por Cusco será corto, la altitud de la ciudad supone un esfuerzo adicional para el pontífice, que fue operado el 13 de octubre en Roma de un cáncer de pulmón, en una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según el Vaticano, el tumor estaba localizado y no requirió tratamiento adicional.

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Al ubicarse esta ciudad sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar, la capital de la homónima región sureña de Cusco produce fatiga a los visitantes por la menor concentración de oxígeno en el aire, aunque estén en una forma física óptima.

La visita de León XIV a Perú supone el ansiado reencuentro de Robert Prevost con el país que marcó su trayectoria eclesial, al que llegó como misionero para recorrer recónditos lugares del norte de Perú y ascendió hasta ser obispo, cargo que ejerció en la ciudad de Chiclayo, antes de ser convocado al Vaticano por el papa Francisco.

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Además de Cusco, el papa visitará entre el 11 y 16 de noviembre las ciudades de Lima, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis, donde también llegará a puntos alejados de su territorio como las poblaciones de Zaña y de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada en los Andes, dentro de la región de Cajamarca. EFE

(foto)