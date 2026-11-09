Yolanda Díaz defiende su candidatura a dirigir la OIT una semana antes de la elección

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Ginebra, 9 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compareció este lunes ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para defender su candidatura a dirigir el organismo, una semana antes de la elección de su director general.

La reunión entre Díaz y los integrantes del Consejo, formado por 28 representantes de Gobiernos, 14 de sindicatos y 14 de patronales, se celebró a puerta cerrada, así como la del otro candidato, el actual director general, Gilbert Houngbo (Togo), quien aspira a ser reelegido para el mandato 2027-2032, que comenzará el 1 de octubre del próximo año.

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El exministro de Relaciones Exteriores peruano Javier González-Olaechea, hasta la semana pasada tercer aspirante, retiró su candidatura el pasado día 2 a raíz de que tanto la Organización Internacional de Empleadores (OIE) como la Confederación Sindical Internacional (CSI) hicieron público el 30 de octubre su respaldo a la reelección de Houngbo.

Sin embargo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) manifestó su descontento con la decisión tomada por el CSI, por lo que el voto del grupo de los trabajadores podría estar dividido en la elección final, que será el próximo lunes, día 16, en la actual 358ª sesión del Consejo de Administración.

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Es la segunda comparecencia de Díaz y Houngbo como candidatos en la OIT tras la celebrada el 23 de septiembre, en ese caso pública, y en la que la ministra española prometió una gestión "transparente" de la organización, así como sacarla de su grave crisis, si resultara elegida.

Quien resulte elegido el próximo lunes será el máximo responsable ejecutivo de la centenaria OIT, a cargo de dirigir su funcionamiento, garantizar la ejecución de sus actividades y gestionar los recursos humanos, financieros y administrativos, por cuya correcta utilización debe responder ante el Consejo de Administración.

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Esta es una responsabilidad especialmente importante en el actual contexto de dificultades financieras, restricciones presupuestarias y reformas internas.

Una particularidad de este puesto es que debe facilitar el diálogo entre los tres componentes de la OIT (Gobiernos, sindicatos y patronales), que en muchas ocasiones tienen distintas prioridades.

Su capacidad para construir consensos es esencial para que la organización pueda adoptar convenios, recomendaciones y políticas internacionales con legitimidad.

Con sede en Ginebra, la organización, fundada en 1919 y en la que Yolanda Díaz es una activa participante, ha tenido 11 directores generales a lo largo de su historia, ninguno de ellos mujer y tampoco ninguno español, aunque sí uno latinoamericano, el chileno Juan Somavía (1999-2012). EFE

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