La justicia francesa investiga a un grupo iraní por los ciberataques a supermercados

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París, 9 nov (EFE).- La justicia francesa investiga si los ciberataques que sufrieron las cámaras frigoríficas de decenas de supermercados franceses en la noche del 11 de octubre pasado son obra del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad digital de los Guardianes de la Revolución, indicó este lunes la Fiscalía.

En el punto de mira de la investigación están los dirigentes de ese grupo, pero también "cualquier otra persona que pueda ser identificada", señaló la Fiscalía en un comunicado.

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En el marco de la misma se han emitido varias órdenes de arresto internacionales. EFE